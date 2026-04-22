Hanel-Torsch: Neugestaltung der Siedlung Am Wienerfeld West - erstes Haus fertiggestellt

Wien (OTS) -

Mit der Fertigstellung des ersten neuen Siedlungshauses am Wienerfeld West wurden elf moderne und leistbare Gemeindewohnungen an die Mieter*innen übergeben. Gleichzeitig startete der zweite Bauabschnitt mit vierzig weiteren Gemeindewohnungen, einem Geschäftslokal und einer Tiefgarage, die das Wohnangebot und die Infrastruktur im Grätzl weiter stärken. Insgesamt werden in der Siedlung rund 300 neue, leistbare und barrierefreie Gemeindewohnungen errichtet.

„Wir errichten aktuell 1.000 neue Gemeindewohnungen in allen Teilen Wiens. Denn ein leistbares und sicheres Zuhause ist das Um und Auf für Lebensqualität und Zusammenhalt in unserer Stadt. Dabei spielt auch die Ergänzung und Erneuerung von bestehenden Wohnhausanlagen eine wichtige Rolle. Die Neugestaltung der Siedlung Am Wienerfeld West ist deshalb ein Vorzeigebeispiel, wie sozialer Wohnbau heute gestaltet wird, der modern, barrierefrei und klimafreundlich ist: ein Zuhause zum Wohlfühlen. Dazu garantieren unbefristete Mietverträge, der Verzicht auf Eigenmittel oder Kautionszahlungen, leistbare und transparente Mieten den Bewohnerinnen und Bewohnern Sicherheit und Leistbarkeit von Anfang an“, betont Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

„Die Bewohnerinnen und Bewohner des ersten Neubauabschnitts können sich über leistbare, hochwertige Gemeindewohnungen mit viel Grünraum freuen. Photovoltaik, Wärmepumpen, begrünte Fassaden und – besonders wichtig für junge Familien und die ältere Generation – ein barrierefreier Zugang zu allen Wohnungen sorgen für hohen Wohnkomfort. Ein großes Plus sind zudem die großzügigen Gemeinschaftsflächen zum Spielen, Garteln und Erholen sowie die fußläufige Nähe zum Naherholungsgebiet Wienerberg“, ergänzt Favoritner Bezirksvorsteher Marcus Franz.

„Mit der heutigen Übergabe wird sichtbar, was die behutsame Erneuerung von Wienerfeld West bedeutet: mehr Wohnqualität, modernes und leistbares Wohnen sowie ein Wohnumfeld mit langfristiger Perspektive. Mit dem Start des zweiten Bauabschnitts schaffen wir die Grundlage dafür, dass noch mehr Menschen von dieser Weiterentwicklung profitieren. Trotz der Erweiterung bleibt die kleinteilige Struktur der Häuser erhalten, während neue Grün- und Freiflächen zusätzliche Aufenthaltsqualität ermöglichen. Der Gemeindebau NEU verbindet damit historische Identität der Siedlung mit modernen ökologischen und sozialen Standards“, betont Wiener Wohnen Direktorin Karin Ramser.

Ökologisches Vorzeigeprojekt und starke Nachbarschaft

Die Neubauten – der bereits fertiggestellte erste Bauteil ebenso wie der nun folgende – werden in Holz- bzw. Holz-Hybridbauweise nach den hohen Kriterien des klimaaktiv-Standards „Silber“ realisiert. Sie verfügen über erneuerbare Energielösungen, wie Luftwärmepumpen und Photovoltaik. Begrünte Fassaden, vielfältige Frei- und Aufenthaltsbereiche sowie gemeinschaftlich nutzbare Zonen schaffen ein lebendiges, nachhaltiges Wohnumfeld. Private Balkone und Terrassen, barrierefreie Zugänge, neue Wegeführungen und gemeinschaftliche Gärten stärken das Miteinander und machen das Grätzl zu einem zukunftsfitten, lebenswerten Wohnort.

Behutsame Weiterentwicklung einer historischen Siedlung

Die Siedlung Wienerfeld West wurde in den 1940er-Jahren unter widrigen Bedingungen während des 2. Weltkriegs errichtet. Ihre schrittweise und behutsame Erneuerung orientiert sich bewusst an der bestehenden Struktur und stellt sicher, dass der vertraute Charakter der Siedlung erhalten bleibt. Gleichzeitig wird das Wohnangebot deutlich erweitert: Insgesamt entstehen rund 300 neue, leistbare und hochwertige Gemeindewohnungen NEU – das bisherige Angebot wird damit nahezu verdoppelt. Besonders Familien, Senior*innen und Menschen mit Bedarf an barrierefreiem Wohnraum profitieren von dieser Entwicklung.

Das Gemeindebau NEU-Programm schreitet voran

Bereits über 4.700 Wiener*innen wohnen in einem von insgesamt 19 Gemeindebauten NEU. Weitere rund 1.000 neue Gemeindewohnungen sind derzeit in Bau - und viele weitere Wohnhausanlagen in intensiver Planung. Insgesamt wurden damit über 5.700 neue Wohnungen für künftig etwa 13.000 Bewohner*innen auf den Weg gebracht.