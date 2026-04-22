Gewährleistung der Patientensicherheit auch am Wochenende notwendig

Wien (OTS) -

Mit großem Unverständnis reagiert die Kurie der angestellten Ärzte der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien auf die Ankündigung, dass ab Juli 2026 im Zuge der laufenden Absiedelung der Klinik Penzing an diesem Klinikstandort die Abteilung für Anästhesie, Intensiv- und Schmerzmedizin nur noch von Montag bis Freitag besetzt und von Samstagmorgen 8.00 Uhr bis Montagmorgen 7.30 Uhr keine Anästhesistin oder kein Anästhesist vor Ort sein soll, wie auch Gesundheitsstadtrat Peter Hacker gegenüber ORF Wien bestätigte.

„Uns ist bewusst, dass der Standort der Klinik Penzing sukzessive abgesiedelt wird, aber nun diese wichtige Abteilung am Wochenende einfach nicht mehr zu besetzen, ist eindeutig der falsche Ansatz“, ist Eduardo Maldonado-González, Vizepräsident und Obmann der Kurie angestellte Ärzte der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien, überzeugt.

„Solange es einen regulären orthopädischen OP-Betrieb an der Klinik Penzing gibt, braucht es an allen sieben Wochentagen eine vollwertige Anästhesie- und Schmerztherapieversorgung. Ein De-Facto-Notbetrieb an diesem Klinikstandort zwischen Samstagfrüh und Montagfrüh ist für notwendige Nachbehandlungen sowie im Falle möglicher Komplikationen weder den diensthabenden Chirurginnen und Chirurgen noch frisch operierten Patientinnen und Patienten zuzumuten. Die Patientensicherheit muss in der Klinik Penzing auch am Wochenende in vollem Umfang und noch für einen längeren Zeitraum gewährleistet bleiben. Schließlich ist die komplette Schließung dieses Standortes erst mit 2032 geplant“, unterstreicht Maldonado-González.

Die Stadt Wien sollte diese Vorgehensweise noch einmal überdenken und konstruktive Vorschläge für die Transformation dieses Klinikstandortes im Sinne der Patientensicherheit vorlegen.