Bundesheer: Brigadier Christian Habersatter wird Militärkommandant von Wien

Wien (OTS) -

Verteidigungsminister Klaudia Tanner bestellt Brigadier Christian Habersatter zum neuen Militärkommandanten von Wien. Die Entscheidung wurde von der Wiener Landesregierung bestätigt. Brigadier Habersatter folgt auf Brigadier Kurt Wagner, der diese Funktion in den vergangenen 14 Jahren innehatte. Mit seiner langjährigen Führungs- und Einsatzerfahrung bringt Habersatter hervorragende Voraussetzungen für diese verantwortungsvolle Aufgabe mit.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner:

„Mit Christian Habersatter übernimmt ein äußerst erfahrener und international erprobter Offizier des Österreichischen Bundesheeres die Funktion des Militärkommandanten für Wien. Gleichzeitig danke ich Brigadier Kurt Wagner für seine engagierte und verlässliche Führung des Militärkommandos Wien sowie seinen wichtigen Beitrag zur Sicherheit der Bundeshauptstadt. Ich wünsche Christian Habersatter alles Gute in seiner neuen Funktion und Kurt Wagner alles Gute, Glück und Gesundheit im Ruhestand.“

Landeshauptmann Michael Ludwig:

„Ich gratuliere Brigadier Christian Habersatter zu seiner Bestellung und wünsche ihm viel Erfolg für diese verantwortungsvolle Funktion. Wien ist auf eine enge und verlässliche Zusammenarbeit zwischen Bundesheer, Behörden und Einsatzorganisationen angewiesen. Ich freue mich auf eine konstruktive und vertrauensvolle Kooperation im Interesse der Sicherheit unserer Stadt. Mein besonderer Dank gilt Brigadier Kurt Wagner, der das Militärkommando Wien mit großem Engagement geführt und als verlässlichen Partner der Stadt Wien weiterentwickelt hat.“

Brigadier Kurt Wagner war seit 2012 Militärkommandant von Wien und prägte in dieser Zeit maßgeblich die Zusammenarbeit zwischen Bundesheer, Stadt Wien und den Einsatzorganisationen. Unter seiner Führung wurde das Militärkommando Wien insbesondere bei Assistenzeinsätzen und in sicherheitsrelevanten Lagen als stabiler und professioneller Partner wahrgenommen.

Brigadier Christian Habersatter wurde am 5. September 1970 in Salzburg geboren, ist verheiratet, Vater von zwei Kindern und lebt in Wien. Er steht seit 1988 im Dienst des Österreichischen Bundesheeres. Nach der Ausbildung zum Berufsoffizier an der Theresianischen Militärakademie und Dienst in verschiedenen Funktionen, absolvierte er den Generalstabslehrgang an der Landesverteidigungsakademie.

In seiner bisherigen Laufbahn bekleidete er zahlreiche Führungsfunktionen auf unterschiedlichsten Ebenen. Darüber hinaus war er in zentralen Stabsfunktionen tätig, unter anderem im Kommando Landstreitkräfte sowie im Bundesministerium für Landesverteidigung. Internationale Erfahrung sammelte er unter anderem als Leitender Planungsoffizier und Verbindungsoffizier in Deutschland sowie bei mehreren Auslandseinsätzen am Balkan und in Afrika.

Besonders hervorzuheben ist seine Funktion als erster österreichischer Mission Force Commander der EU-Trainingsmission in Mali im Jahr 2019. Seit 2015 war Brigadier Habersatter Kommandant der 3. Jägerbrigade mit Sitz in Mautern. („Brigade Schnelle Kräfte“).

Das Militärkommando Wien ist das zentrale Bindeglied des Bundesheeres zu den zivilen Behörden, Einsatzorganisationen und zur Bevölkerung in der Bundeshauptstadt. Es koordiniert insbesondere Assistenzeinsätze und unterstützt bei sicherheitsrelevanten Herausforderungen sowie Katastrophenlagen.