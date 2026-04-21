CEE-Wachstum sorgt für ein weiteres starkes erstes Quartal 2026 für die A1 Group

Wien (OTS) -

3,9 % Gesamtumsatzwachstum

starkes Wachstum der Serviceumsätze in CEE (+11,5 %) gleicht den Rückgang in Österreich aus

EBITDA steigt um 4,6 %

Starker free Cashflow

Wachstumsmotor CEE, herausfordernder Markt in Österreich

Nettoergebnis: +14,7 %, unterstützt durch ein höheres EBIT und ein verbessertes Finanzergebnis

Alejandro Plater, CEO der A1 Group, über die Highlights des ersten Quartals 2026:

„Unser Wachstumskurs setzt sich fort – CEE ist unser Wachstumsmotor, während wir in Österreich ein schwieriges Umfeld sehen. Im ersten Quartal 2026 wuchsen unsere Gesamtumsätze um 3,9 %. Dies wurde durch unsere starke Position in Mittel- und Osteuropa, ein kräftiges Wachstum der Gesamtumsätze von 3,2 % und die anhaltende Expansion im ICT-Segment vorangetrieben. Der EBITDA-Anstieg um 4,6 % zeigt auch die Effektivität unserer disziplinierten Kostenmanagement- und Transformationsinitiativen.

Die Serviceumsätze auf unseren internationalen Märkten wuchsen um 11,5 % und gleichen den Rückgang in Österreich aus. In CEE entwickelt sich unser Festnetzgeschäft sehr gut, und die steigende Nachfrage nach Daten und ICT treibt auch unser positives Momentum dort voran.

Für 2026 bestätigen wir die Prognose für ein Gesamtumsatzwachstum von 2–3 % gegenüber dem Vorjahr. CAPEX ohne Frequenzen und M&A wird voraussichtlich etwa 750 Mio. EUR betragen."



Thomas Arnoldner, stellvertretender CEO der A1 Group, ergänzt:

„Wir haben eine sehr solide Leistung im ersten Quartal erzielt, mit einem Nettoergebnis, das auf 144 Millionen Euro stieg, ein Plus von 14,7 %, und dem free Cashflow, der im Jahresvergleich um mehr als 50 % zunahm. Dies spiegelt sowohl unsere stärkere operative Leistung als auch disziplinierte CAPEX-Werte wider.

Trotz eines sehr herausfordernden makroökonomischen und wettbewerbsorientierten Umfelds in Österreich bleiben wir auf unsere Kunden fokussiert, investieren selektiv in den Markt und halten dabei strenge Kostenkontrolle aufrecht. Der weitere Fortschritt bei unserem Glasfaserausbau und das Wachstum der value-added Services unterstützen diese Strategie.

Das Kundenwachstum in der Gruppe bleibt stark, wobei die Gesamtzahl der Mobilfunkkunden um 12,5 % auf 31 Millionen gestiegen ist, was hauptsächlich durch M2M angetrieben wird, während gleichzeitig die Nachfrage nach Breitband, TV und Internet@home-Diensten weiter wächst."