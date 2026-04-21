  • 21.04.2026, 16:09:33
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  • OTS0169

Gruppe Sofortmaßnahmen beschlagnahmt 725 Flaschen illegal gelagerter Butangasflaschen

Wien (OTS) - 

Im Zuge einer Kontrolle in Wien-Margareten wurden in zwei Lebensmittelgeschäften 725 Flaschen an Butangas sichergestellt. Dies entspricht 164 Kilogramm Gas.

Der Einsatz wurde von der Gruppe Sofortmaßnahmen geleitet und in enger Zusammenarbeit mit dem zuständigen Bezirksamt, der Wiener Polizei, der Wiener Feuerwehr sowie der MA 36 (Feuerpolizei) durchgeführt.

Die Gasflaschen wurden in größerer Menge unmittelbar in den Eingangsbereichen der Objekte gelagert. Durch die unsachgemäße Lagerung und die Menge bestand im Ernstfall akute Explosions- und Lebensgefahr für Anrainerinnen und Anrainer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für die Bewohnerinnen und Bewohner des Gebäudes, weshalb die Gasflaschen umgehend beschlagnahmt wurden.

Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, betont: „Die illegale Lagerung dieser erheblichen Menge an Gasflaschen stellte eine konkrete Gefährdung für Anrainerinnen und Anrainer, Beschäftigte sowie alle Personen im Gebäude dar. Aufgrund des hohen Risikopotenzials war ein sofortiges Einschreiten erforderlich und wird entsprechende Konsequenzen für die Verantwortlichen nach sich ziehen.“

rk-Fotoservice: https://presse.wien.gv.at/bilder

Rückfragen & Kontakt

Garo Chadoian, MSc
Pressesprecher, Magistratsdirektion – Gruppe Sofortmaßnahmen
Telefon: +43 1 4000 75203
E-Mail: [email protected]

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