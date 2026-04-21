Zukunftsmodell Flächenrecycling: Banken-Gipfel zum „Bauen im Bestand“ im Stift Spital am Pyhrn

Graz/Spital (OTS) -

Vertreter führender Banken aus Oberösterreich, der Steiermark, dem Burgenland und Wien trafen sich heute im JUFA Hotel Spital am Pyhrn zu einem hochkarätigen Fach-Event. Im Fokus stand ein Thema von höchster Relevanz: Die Revitalisierung und Finanzierung historischer Gebäude in der Tourismuswirtschaft angesichts steigender Baukosten und strenger ökologischer Vorgaben.

Praxisbeispiel Stift und harte Öko-Fakten - Nach einer Führung durch das historische Ensemble aus Hotel und Stiftskirche diente das Gebäude als greifbares Vorzeigeobjekt für wirtschaftlich tragfähige Nachnutzung.

Den fachlichen Kern bildete der Vortrag „Flächenrecycling in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft“ von DI Thorsten Krachler (Leiter Bau & FM JUFA Hotels, Architekt). Seine Maxime: Erneuern statt neu bauen. Das schont massiv graue Energie: Der Erhalt bestehender Grundmauern spart pro Projekt im Schnitt rund 12 Tonnen Beton und reduziert die verifizierten CO2-Emissionen um 10 Tonnen. Gepaart mit modernen Energiekonzepten werden historische Bauten so zukunftsfit gemacht.

Jahrzehntelange JUFA Hotels Pionierarbeit - Die JUFA Hotels Idee treibt das Flächenrecycling seit dem ersten Umbau eines ehemaligen Jesuitenklosters in Judenburg (1994) als festen Bestandteil der Unternehmensstrategie voran. Historische Anlagen bieten enormes Potenzial, um Ortskerne lebendig zu halten. Prominente Praxisbeispiele der Gruppe sind dasJUFA Hotel Stift Gurk (Kärnten), das JUFA Hotel Wien City (historischer Rosenhof, ehem. Senffabrik) Festung Kronach (Franken) JUFA Hotel Bregenz am Bodensee (ehem. Textilfabrik)

Erlebniswert und Ressourcenschonung

Gerhard Wendl, Gründer der JUFA Hotels, fasst die Synergieeffekte zusammen:

„Das JUFA Hotel im Stift Spital am Pyhrn ist ein Musterbeispiel für historische Nachnutzung. Wir verhindern Leerstand und reduzieren beim Bau massiv den CO2-Verbrauch und die Kosten. Zudem gibt es eine klar definierte Zielgruppe, die das besondere Erlebnis einer Nächtigung in einem alten Stift ganz bewusst wählt. Wir bauen hier die Zukunft auf eine starke Vergangenheit.“

Über das JUFA Hotel Spital am Pyhrn

Eingebettet in die Gebirgswelt der Pyhrn-Priel-Region bietet das Hotel in den historischen Mauern des ehemaligen Stifts eine einzigartige Kombination aus Kultur, modernem Komfort und Naturerlebnis.