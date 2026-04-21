  • 21.04.2026, 15:14:32
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FPÖ – Nepp: Syrischer Kinderschänder soll die Haft nicht im österreichischen Luxusgefängnis, sondern im syrischen Kerker absitzen

Schutz unserer Kinder hat oberste Priorität

Wien (OTS) - 

Fassungslos zeigt sich der Wiener FPÖ-Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp angesichts eines aktuellen Falles eines syrischen Kinderschänders, der ein sechsjähriges Mädchen vergewaltigt hat. „Wer sich mit einem derart abscheulichen Verbrechen an Kindern vergeht, hat jedes Recht auf Resozialisierung verwirkt. Solche Täter dürfen niemals wieder auf unsere Gesellschaft losgelassen werden“, stellt Nepp klar.

Nepp fordert die Abschiebung des Vergewaltigers sowie die Verbüßung der Haftstrafe im Heimatland. „Dieser Typ soll seine Strafe im syrischen Kerker absitzen und nicht im österreichischen Luxushäfen.“

Für den Wiener FPÖ-Chef ist dieses schreckliche Verbrechen auch die Folge der fatalen linken Willkommenskultur. „Wir brauchen endlich echte Konsequenzen auf allen Ebenen – von raschen und konsequenten Abschiebungen bis hin zu klaren gesetzlichen Grundlagen, damit ausländische Straftäter ihre Strafe nicht länger auf Kosten der österreichischen Steuerzahler verbüßen. Der Schutz unserer Kinder hat oberste Priorität.“

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