- 21.04.2026, 14:00:03
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FPÖ – ERINNERUNG: 1. Mai-Kundgebung der FPÖ mit Herbert Kickl und Manfred Haimbuchner am Urfahraner Jahrmarkt
Hinweis für Kamerateams: Explizite Anmeldung für Kameraleute unter [email protected] , um ausreichend Stellplätze zur Verfügung stellen zu können
Wir erlauben uns die Damen und Herren von Presse, Hörfunk, Internet- und Fotoredaktionen nochmals auf folgenden Termin der FPÖ für Freitag, 1. Mai aufmerksam zu machen:
1. Mai-Kundgebung
mit
Klubobmann Herbert KICKL
FPÖ-Bundesparteiobmann
Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Manfred HAIMBUCHNER
FPÖ-Landesparteiobmann
Datum:
Freitag, 1. Mai 2026
Musik ab 9.30 Uhr, Reden ab 10.30 Uhr
Ort:
Urfahraner Jahrmarkt, Festzelt, Linz
Wichtiger Hinweis für die Kamerateams:
Um ausreichend Stellplätze für Kamerateams zu haben, ist eine explizite Anmeldung für Kameraleute unter [email protected] bis Montag, 27. April um 10:00 Uhr erforderlich.
Rückfragen & Kontakt
Freiheitliche Partei Österreichs
Telefon: +43 1 512 35 35 0
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