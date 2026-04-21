FPÖ – ERINNERUNG: 1. Mai-Kundgebung der FPÖ mit Herbert Kickl und Manfred Haimbuchner am Urfahraner Jahrmarkt

Wien (OTS) -

Wir erlauben uns die Damen und Herren von Presse, Hörfunk, Internet- und Fotoredaktionen nochmals auf folgenden Termin der FPÖ für Freitag, 1. Mai aufmerksam zu machen:

1. Mai-Kundgebung

mit

Klubobmann Herbert KICKL

FPÖ-Bundesparteiobmann

Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Manfred HAIMBUCHNER

FPÖ-Landesparteiobmann

Datum:

Freitag, 1. Mai 2026

Musik ab 9.30 Uhr, Reden ab 10.30 Uhr

Ort:

Urfahraner Jahrmarkt, Festzelt, Linz

Wichtiger Hinweis für die Kamerateams:

Um ausreichend Stellplätze für Kamerateams zu haben, ist eine explizite Anmeldung für Kameraleute unter [email protected] bis Montag, 27. April um 10:00 Uhr erforderlich.