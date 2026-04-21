Barbara Schöneberger präsentiert „Wir sind Song Contest – 70 Jahre größte Musikshow der Welt“ in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Warum war Österreich beim allerersten Song Contest nicht vertreten? Wer trat damals für Deutschland an? Was waren die lustigsten Momente der vergangenen 70 Jahre? Was wurde aus den Teilnehmerinnen und Teilnehmern? Und welche ESC-Legenden dürfen auf keinen Fall fehlen? In der ersten von drei „Wir sind Song Contest“-Shows widmet sich Moderatorin Barbara Schöneberger am Freitag, dem 24. April 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1 und 24 Stunden vorab auf ORF ON dem Motto „70 Jahre größte Musikshow der Welt“ und läutet damit den Countdown zum Eurovision Song Contest 2026 in Wien ein.

Gemeinsam mit Jenny und John Jürgens, Tochter und Sohn von Österreichs erstem ESC-Sieger Udo Jürgens, Kabarettist Michael Mittermeier und Schlagerstar Melissa Naschenweng rollt Barbara Schöneberger den roten Teppich für diesen einzigartigen Musikevent aus. Gemeinsam blicken sie zurück auf die ganz besonderen Momente in der 70-jährigen Geschichte der größten TV- und Musikshow der Welt.

Beatrice Egli, Thorsteinn Einarsson und Tim Bendzko interpretieren ihre ganz persönlichen Versionen eines Song-Contest-Hits: Egli performt „Euphoria“ von Loreen, Einarsson singt „Waterloo“ von ABBA und Tim Bendzko gibt „Frauen regieren die Welt“ von Roger Cicero zum Besten. Auch ESC-Legende Johnny Logan ist zu Gast im Studio und wird seine Gewinner-Hits präsentieren.

In drei lustigen Spielrunden haben zudem drei österreichische ESC-Superfans die Chance auf heiß begehrte Tickets für das große Song-Contest-Finale am Samstag, dem 16. Mai, in der Wiener Stadthalle. Wissen und Schnelligkeit sind gefragt, wenn sie bei „Wir sind Emoji“ ESC-Hits erraten, beim „Song Contest Quiz“ knifflige Fragen beantworten und bei „Dalli Klick“ große ESC-Momente erkennen müssen. Prominente Unterstützung bekommen sie dabei von Jenny und John Jürgens, Michael Mittermeier und Melissa Naschenweng.

Die „Wir sind Song Contest“-Shows am 1. und 8. Mai

In der zweiten Sendung „Wir sind Song Contest – Österreichs emotionalste Momente“ am Freitag, dem 1. Mai, sind Schauspielerin Nina Proll und die österreichischen ESC-Acts Simone, Waterloo, Elisabeth Engstler, Thomas Forstner und Zoë Straub mit dabei. Pizzera & Jaus, Folkshilfe, Lucas Fendrich und der diesjährige ESC-Teilnehmer COSMÓ sorgen für musikalische Unterhaltung.

In der dritten und letzten Show „Wir sind Song Contest – Die erfolgreichsten Hits und Helden“ am Freitag, dem 8. Mai, sind ESC-Gewinnerin Nicole, Musical-Star Mark Seibert sowie Kabarettistin und Moderatorin Caroline Athanasiadis zu Gast im Studio. Musikalische Performances gibt es von Chris Steger, Jeanette Biedermann und dem estnischen ESC-Star Tommy Cash.

Die „Wir sind Song Contest“-Shows sind eine Ko-Produktion von ORF und SWR, hergestellt von Gebhardt Productions. Die drei Ausgaben der Sendung sind freitags am 24. April, 1. und 8. Mai jeweils um 20.15 Uhr in ORF 1 und 24 Stunden vorab auf ORF ON zu sehen.