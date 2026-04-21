Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Beim nächsten Jazz Café Project im Theater am Steg in Baden spielen Poldi’s Tenor Saxophon & Friends morgen, Mittwoch, 22. April, ab 19 Uhr Swing und Blues. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen bei der Kulturabteilung Baden unter 02252/86800-522 und e-mail [email protected].

Im Cinema Paradiso Baden wiederum lassen Diknu Schneeberger und das Christian Bakanic Quartett morgen, Mittwoch, 22. April, ab 18 und 20 Uhr Gypsy-Swing, Jazz und neue Volksmusik ineinanderfließen. Am Donnerstag, 23. April, folgt ab 20 Uhr ein weiterer Termin im Cinema Paradiso St. Pölten. Nähere Informationen und Karten für Baden unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden bzw. für St. Pölten unter 02742/2140 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

Im Festspielhaus St. Pölten spielt die Militärmusik NÖ morgen, Mittwoch, 22., und am Donnerstag, 23. April, jeweils ab 19 Uhr zwei Galakonzerte mit Werken von der Romantik bis hin zur Moderne. So wird zum 200. Todestag Carl Maria von Webers dessen „Freischütz“ ebenso aufgeführt wie das Werk zeitgenössischer Musikschaffender von orchestraler Musik bis zu Rock und Pop. Blasmusik steht auch am Sonntag, 26. April, auf dem Programm, wenn die Thomas Gansch Blasmusik Supergroup ab 18.30 Uhr unter dem Motto „Blasmusik Goes Hollywood“ Filmmusik-Klassiker in neuem Glanz erstrahlen lassen. Nähere Informationen und Karten unter 02742/908080-600, e-mail [email protected] und www.festspielhaus.at.

Am Donnerstag, 23. April, präsentieren Alegre Corrêa und Francois Muleka ab 20.30 Uhr in der „babü” in Wolkersdorf Worldmusic im Zeichen der tiefgreifenden kulturellen Verbindung zwischen Afrika und Brasilien. Nähere Informationen und Karten unter 0664/1413601, e-mail [email protected] und www.babue.com.

Ebenfalls am Donnerstag, 23. April, bringt die Wiener Staatsoper ab 10 Uhr in der Bühne im Hof in St. Pölten in einer Schulvorstellung für ein Publikum ab 14 Jahren „Elektrische Fische“ zur Aufführung (Text: Krysztina Winkel nach dem Roman von Susan Kreller bzw. der Schauspielvorlage von Barbara Kantel und Branko Janack). Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail [email protected] und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail [email protected].

Am Donnerstag, 23. April, serviert auch die Band Big Bayou ab 19.30 Uhr im Alten Depot in Mistelbach Downhome Rhythm & Blues, Swamp Blues, Southern Gospels, New Orleans- sowie karibischen Bayou-Funk. Nähere Informationen und Karten unter 02572/3955, e-mail [email protected] und www.altesdepot.at.

Im Jazzkeller bei den Schotten in Maria Enzersdorf bringt der Pianist Reinhard Micko gemeinsam mit seinem Quartett am Donnerstag, 23. April, ab 19 Uhr modernen melodiösen Jazz unter dem Titel „Senses“ zu Gehör. Nähere Informationen und Karten unter e-mail [email protected], www.pretifx.eu/projazzaustria und www.projazz.at.

Die Musikschule Krems lädt am Donnerstag, 23. April, ab 18 Uhr zum bereits vierten Talente-Konzert in Kooperation mit dem Kiwanis Club Krems-Wachau. Gleichzeitig werden die erfolgreichen Kremser Preisträgerinnen und Preisträger des Jugendmusikwettbewerbs „prima la musica“ geehrt. Nähere Informationen unter 02732/801-365 und e-mail [email protected].

Im Stadttheater Wiener Neustadt steht am Donnerstag, 23. April, ab 19 Uhr der vierte Akt der „Logenpolka“ auf dem Spielplan. Mit dabei sind diesmal die Band Petra Alexandra mit ihrem Acoustic-Retro-Schlagersound der 1950er- und -60er-Jahre, Franz Posch und seine Innbrüggler mit Volksweisen, Blasmusikmärschen und böhmisch-mährischer Musik sowie die Puchberger Wirtshausmusi. Am Samstag, 25. April, erzählen dann Vahid Khadem-Missagh und das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich im Rahmen der „Tonspiele“ unter dem Motto „Stradivahid und der Geigenzauber“ einem jungen Publikum musikalische Geschichten rund um die abenteuerlustige Geige Stradivahid; Beginn ist um 15 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02622/34000, e-mail [email protected] und www.stadttheater-wn.at.

Im Schloss Kottingbrunn unternimmt jazzlab wird playground am Donnerstag, 23. April, ab 19.30 Uhr einen musikalischen Spagat zwischen Tradition und Moderne des Jazz. Am Sonntag, 26. April, folgt ab 18 Uhr mit „Bronnereien & Kreisleriaden“ eine Hommage an die beiden Kabarett-Legenden Georg Kreisler und Gerhard Bronner. Robert Kolar (Gesang) und Andreas Brencic (Klavier) interpretieren dabei bekannte und weniger bekannte Kabarett-Chansons, garniert mit satirischen Texten und Anekdoten. Nähere Informationen und Karten unter 02252/74383, e-mail [email protected] und www.kulturszene.at.

Am Freitag, 24. April, feiert die Wiener-Soul-Formation 5/8erl in Ehr‘n mit zwei Konzerten im Haus der Regionen in Krems/Stein ihr 20jähriges Bandbestehen; Beginn ist um 17 und 19.30 Uhr. Karten unter www.ticketladen.at; nähere Informationen unter 02732/85015, e-mail [email protected] und www.volkskulturnoe.at.

Am Samstag, 25. April, verbinden das Kandinsky-Quartett und der Schauspieler Markus Hering im Rahmen der „Haydnregion Niederösterreich“ in der Therme der Römerstadt Carnuntum die Fragen „Wer ermordete Mozart?“ und „Wer enthauptete Haydn?“ mit Werken für Streichquartett von Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Niccolò Paganini sowie Pjotr Iljitsch Tschaikowski mit Texten von E. W. Heine zu einem musikalisch-literarischen Kriminalspiel. Beginn ist um 15.30 und 19 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02164/2268, e-mail [email protected] und www.haydnregion-noe.at.

Am Samstag, 25. April, ist auch die Orchesterakademie der Wiener Philharmoniker zu Gast im Stift Melk und bringt ab 19 Uhr im Kolomanisaal Werke von Jacques Casterede, Louis Spohr, Johann Strauss und Richard Wagner zur Aufführung; der Reinerlös kommt der Orchesterakademie zugute. Nähere Informationen und Karten unter 02752/54060 und e-mail [email protected] bzw. www.stiftmelk.at.

Mit „Telemann & die vereinigten Geschmäcker des Barock“ setzt der diesjährige „Variacello“-Konzertreigen im Festsaal des BORG Wiener Neustadt am Samstag, 25. April, sein Programm fort. Ab 17 Uhr unternehmen dabei Julia Kim, Domenika Thanner, Stefan Teufert und Carsten Lorenz auf ihren historischen Instrumenten eine barocke Klangreise durch Europa. Nähere Informationen und Karten unter 0680/1345371, e-mail [email protected] und www.variacello.com.

Im Dom zu Wiener Neustadt wiederum spannt das Orchester Wiener Akademie unter der Leitung von Martin Haselböck am Samstag, 25. April, ab 19 Uhr einen musikalischen Bogen von Wolfgang Amadeus Mozarts Kirchensonate KV 278 und seinem „Exsultate jubilate“ KV 165, interpretiert von der Sopranistin Miriam Kutrowatz, bis zu Franz Liszts Symphonie zu Dante Alighieris „Divina Commedia“. Nähere Informationen und Karten unter 02622/373-951, e-mail [email protected] und www.webshop-wn.at.

Ebenfalls am Samstag, 25. April, spielt Just in Time, die Band rund um den austro-iranischen Kontrabassisten Navid Djawadi, ab 20 Uhr im Kellertheater Wilheringerhof in Klosterneuburg anlässlich des 100. Geburtstages des Jazzbassisten Ray Brown dessen „Ray Brown Suite“, Swing-Arrangements im Stil von Oscar Peterson und Christian McBride sowie Eigenkompositionen. Nähere Informationen und Karten unter e-mail [email protected] und https://shop.eventjet.at/de/klosterneuburg.

Im Kammgarnsaal Möllersdorf bringt das Stanton Jazzclub Orchestra am Samstag, 25. April, ab 19.30 Uhr Big Band Sound im Stil von Count Basie und Duke Ellington sowie Klassiker von Lionel Hampton, Benny Goodman, Glenn Miller, Tommy Dorsey u. a. zu Gehör. Nähere Informationen und Karten beim Kulturamt Traiskirchen unter 050/355-380 und e-mail [email protected].

„Is was gwesn?“ fragt am Samstag, 25. April, ab 20 Uhr in der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk Wiener Blond (Verena Doublier und Sebastian Radon) und präsentiert dabei neben altbekannten Klassikern auch neue Songs. Nähere Informationen und Karten unter 02752/54060, e-mail [email protected] und www.wachaukulturmelk.at.

Im Rahmen der aktuellen Ausstellung „Natur findet Stadt“ von Xenia Ostrovskaya und Dorothea Rosenstock im kunstraumarcade in Mödling findet am Samstag, 25. April, ab 18.30 Uhr ein Konzert von Princesse Angine, der Band von Xenia Ostrovskaya, statt. Nähere Informationen unter 0664/7675143, e-mail [email protected] und www.kunstraumarcade.at.

Mit der Uraufführung des Musicals „Alice und das Geheimnis der Herzkönigin“ von Günther Fiala und Harald Buresch setzt der „Klassik.Klang berndorf“ in Kooperation mit der Musikschule Triestingtal am Samstag, 25. April, ab 18 Uhr und am Sonntag, 26. April, ab 15 Uhr sein diesjähriges Programm fort. Nähere Informationen und Karten unter 02672/82253-43, e-mail [email protected] und www.buehnen-berndorf.at.

Der Gumpoldskirchner Männerchor MACH4 lädt am Samstag, 25. April, ab 19 Uhr (gemeinsam mit der Maria Troster Männer Vokalwirtschaft) und am Sonntag, 26. April, ab 18 Uhr (in einem Soloprogramm mit den beliebtesten Liedern der letzten Jahre) zu zwei Konzerten unter dem Titel „Männerstimmen“ in das Atrium des Gemeindezentrums Gumpoldskirchen. Nähere Informationen und Karten unter e-mail [email protected] und https://mach4.at.

Schließlich eröffnen die vier Musiker von Mare Nostrum am Sonntag, 26. April, die diesjährigen Schlosskonzerte Eckartsau. Ab 11 Uhr sind dabei mediterrane Klänge von Diego Ortiz, Santiago de Murcia, Francisco Guerau, Paco Peña, Gaspar Sanz und Rafael Catalá zu hören. Nähere Informationen und Karten unter 0664/4774001, e-mail [email protected] und https://schlosskonzerte-eckartsau.at.