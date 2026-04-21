Premiere von „What’s up? Wörthersee“: Live-Podcast direkt am See

Pörtschach am Wörthersee (OTS) -

Pörtschach am Wörthersee, Strahlender Sonnenschein, eine außergewöhnliche Kulisse direkt am See und ein tolles Publikum: das war die Live-Podcast-Aufnahme von „What’s up? Wörthersee“ mit Sängerin Julia Steen am Seegrund des Seehotels das JO. in Pörtschach.

In entspannter Atmosphäre hat Host Lisa Odreitz-Überbacher mit der Kärntner Sängerin über ihren bisherigen Weg in der Musikbranche gesprochen. Im Mittelpunkt sind dabei u.a. ihre Erfahrungen bei großen Castingformaten wie The Voice Kids und Starmania gestanden, ebenso wie ihre Teilnahme an der österreichischen Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest.

Offen und persönlich hat Julia Steen darüber gesprochen, wie sie mit Rückschlägen umgeht: etwa mit der Frage, ob es eine Enttäuschung für sie war, nicht für Österreich zum ESC zu fahren. Auch Einblicke in ihre Zusammenarbeit mit Nena, Freundschaften innerhalb der Musikszene sowie ihre nächsten Ziele als Künstlerin machten das Gespräch besonders authentisch.

Ein Highlight des Abends: Auch das Publikum konnte Fragen stellen und so Teil des Podcasts werden.

„Mit dem Live-Podcast-Format schaffen wir es, die Geschichten der Region auf eine völlig neue, erlebbare Art zu erzählen. Die Kombination aus außergewöhnlichen Locations, spannenden Persönlichkeiten und Publikum vor Ort bringt eine ganz besondere Energie mit sich“, so Peter Peschel, Geschäftsführer der Region Wörthersee-Rosental.

Auch die Initiatorinnen des Projekts, Tina Loigge und Lisa Odreitz-Überbacher, sind zufrieden:

„Unser Ziel ist es, Menschen und ihre Geschichten sichtbar zu machen und sie gleichzeitig erlebbar zu gestalten. Dass das Publikum nun live dabei sein kann, hebt den Podcast auf ein neues Level.“

Die Podcast-Folge ist bald auf Spotify und den anderen Podcast-Plattformen verfügbar und – genau wie alle anderen Folgen - hier einsehbar: https://linktr.ee/whatsupwoerthersee

Nächster Live-Podcast: Bestseller Autor Bernhard Aichner zu Gast

Nach diesem gelungenen Auftakt geht es bereits am 20. Mai weiter und das mit einem besonderen Highlight: Bestsellerautor Bernhard Aichner ist zu Gast bei „What’s up? Wörthersee“ in der Evangelischen Kirche in Pörtschach. Eine Location, die wie geschaffen ist für Spannung und intensive Gespräche.

Ein exklusiver Programmpunkt erwartet alle BesucherInnen vor Ort: Aichner liest das erste Kapitel aus dem vierten Band seiner erfolgreichen Totenfrau-Reihe und das noch vor der offiziellen Veröffentlichung im September.