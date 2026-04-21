  • 21.04.2026, 12:33:05
  • /
  • OTS0125

Premiere von „What’s up? Wörthersee“: Live-Podcast direkt am See

Nächstes Highlight: Aufnahme mit Bestsellerautor Bernhard Aichner am 20. Mai

Im nächsten Live-Podcast ist Bestseller-Autor Bernhard Aichner zu Gast.
Pörtschach am Wörthersee (OTS) - 

Pörtschach am Wörthersee, Strahlender Sonnenschein, eine außergewöhnliche Kulisse direkt am See und ein tolles Publikum: das war die Live-Podcast-Aufnahme von „What’s up? Wörthersee“ mit Sängerin Julia Steen am Seegrund des Seehotels das JO. in Pörtschach.

In entspannter Atmosphäre hat Host Lisa Odreitz-Überbacher mit der Kärntner Sängerin über ihren bisherigen Weg in der Musikbranche gesprochen. Im Mittelpunkt sind dabei u.a. ihre Erfahrungen bei großen Castingformaten wie The Voice Kids und Starmania gestanden, ebenso wie ihre Teilnahme an der österreichischen Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest.

Offen und persönlich hat Julia Steen darüber gesprochen, wie sie mit Rückschlägen umgeht: etwa mit der Frage, ob es eine Enttäuschung für sie war, nicht für Österreich zum ESC zu fahren. Auch Einblicke in ihre Zusammenarbeit mit Nena, Freundschaften innerhalb der Musikszene sowie ihre nächsten Ziele als Künstlerin machten das Gespräch besonders authentisch.

Ein Highlight des Abends: Auch das Publikum konnte Fragen stellen und so Teil des Podcasts werden.

„Mit dem Live-Podcast-Format schaffen wir es, die Geschichten der Region auf eine völlig neue, erlebbare Art zu erzählen. Die Kombination aus außergewöhnlichen Locations, spannenden Persönlichkeiten und Publikum vor Ort bringt eine ganz besondere Energie mit sich“, so Peter Peschel, Geschäftsführer der Region Wörthersee-Rosental.

Auch die Initiatorinnen des Projekts, Tina Loigge und Lisa Odreitz-Überbacher, sind zufrieden:
„Unser Ziel ist es, Menschen und ihre Geschichten sichtbar zu machen und sie gleichzeitig erlebbar zu gestalten. Dass das Publikum nun live dabei sein kann, hebt den Podcast auf ein neues Level.“

Die Podcast-Folge ist bald auf Spotify und den anderen Podcast-Plattformen verfügbar und – genau wie alle anderen Folgen - hier einsehbar: https://linktr.ee/whatsupwoerthersee

Nächster Live-Podcast: Bestseller Autor Bernhard Aichner zu Gast

Nach diesem gelungenen Auftakt geht es bereits am 20. Mai weiter und das mit einem besonderen Highlight: Bestsellerautor Bernhard Aichner ist zu Gast bei „What’s up? Wörthersee“ in der Evangelischen Kirche in Pörtschach. Eine Location, die wie geschaffen ist für Spannung und intensive Gespräche.

Ein exklusiver Programmpunkt erwartet alle BesucherInnen vor Ort: Aichner liest das erste Kapitel aus dem vierten Band seiner erfolgreichen Totenfrau-Reihe und das noch vor der offiziellen Veröffentlichung im September.

🎟️ Tickets für den Live-Podcast sind bereits online erhältlich:
https://www.woerthersee.com/whats-up-woerthersee

Zu den Tickets

Rückfragen & Kontakt

Wörthersee Rosental Tourismus
Lisa Odreitz-Überbacher, BA
Telefon: 04274 38 288 25
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.woerthersee.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | T51

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Im nächsten Live-Podcast ist Bestseller-Autor Bernhard Aichner zu Gast. [Bild, 346.65KB]
Vorschau Bild von Sängerin Julia Steen (links) und Moderatorin Lisa Odreitz-Überbacher (rechts) bei der Live-Podcast-Aufnahme im Seehotel Das JO. in Pörtschach. [Bild, 2.43MB]
Vorschau Bild von Der Podcast ist live vor Publikum aufgezeichnet worden. [Bild, 3.06MB]

Region Wörthersee-Rosental Tourismus GmbH

Rückfragen & Kontakt

Wörthersee Rosental Tourismus
Lisa Odreitz-Überbacher, BA
Telefon: 04274 38 288 25
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.woerthersee.com

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright