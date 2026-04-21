- 21.04.2026, 12:30:33
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- OTS0120
Termine am 22. April in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 09.30 Uhr, Eröffnung der neuen Primärversorgungseinheit in Penzing mit u.a. Stadtrat Peter Hacker und Kammerpräsident Johannes Steinhart (14., PVE Penzing, Linzer Straße 221-223)
- 10.30 Uhr, Medientermin Präsentation der neuen Direktion des Architekturzentrum Wien mit Stadträtin Veronica Kaup-Hasler und Hannes Swoboda, Präsident Architekturzentrum Wien (7., Museumsplatz 1 MQ, Bibliothek des AzW)
- 10.30 Uhr, Pressekonferenz der FPÖ-Wien zum Thema „Weniger Polizisten, mehr Kriminalität – Wien rutscht in den Sicherheitsnotstand“ mit nicht-amtsführendem Stadtrat Stefan Berger und NAbg. Reinhold Maier (1., Rathaus, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452)
(Schluss)
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