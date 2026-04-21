  • 21.04.2026, 11:25:32
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#ZARAbleibt: Über 40.000 Menschen fordern Erhalt von ZARA

Petition erst gestern gestartet – Unterzeichner_innen appellieren an Familienministerin Bauer

Wien (OTS) - 

Digitale Gewalt nimmt in Österreich seit Jahren zu. Gleichzeitig wird nun bei einer der wichtigsten Anlaufstellen für Betroffene gekürzt. Die Opferschutzstelle ZARA verliert ihre Finanzierung und muss ihre Arbeit voraussichtlich mit Juni 2026 einstellen. Auf der Petitionsplattform mein.aufstehn.at fordern bereits über 40.000 Menschen die Rücknahme der Entscheidung von Familienministerin Claudia Bauer.

Zur Petition: #ZARAbleibt

ZARA-Förderstopp ist Angriff auf Demokratie

„Dass diese zentrale Anlaufstelle für Betroffene von Gewalt im Netz wegfällt, macht den digitalen Raum für viele Menschen unsicherer. Demokratie lebt davon, dass sich alle sicher beteiligen können – online wie offline. Wenn Unterstützung gegen Hass gestrichen wird, ist das auch ein Angriff auf unsere Demokratie“, so Maria Mayrhofer, Co-Geschäftsführerin von #aufstehn.

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