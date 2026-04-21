Presseeinladung: Offizielle Eröffnung des ersten Flagshipstore Österreichs für Energieunabhängigkeit

Eisenstadt (OTS) -

Burgenland Energie eröffnet in Eisenstadt den ersten Flagshipstore Österreichs für Energieunabhängigkeit und ein neues Kundencenter.

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Ort: Burgenland Energie Kundencenter, Kasernenstraße 9, 7000 Eisenstadt

Zeit: Freitag, 24. April 2026, 09:30 Uhr

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Teilnehmer:innen:

Landesrätin Daniela Winkler

Bürgermeister Thomas Steiner

CEO Burgenland Energie Stephan Sharma

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Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung unter [email protected].