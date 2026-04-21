- 21.04.2026, 11:06:32
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Presseeinladung: Offizielle Eröffnung des ersten Flagshipstore Österreichs für Energieunabhängigkeit
Burgenland Energie eröffnet in Eisenstadt den ersten Flagshipstore Österreichs für Energieunabhängigkeit und ein neues Kundencenter.
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Ort: Burgenland Energie Kundencenter, Kasernenstraße 9, 7000 Eisenstadt
Zeit: Freitag, 24. April 2026, 09:30 Uhr
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Teilnehmer:innen:
- Landesrätin Daniela Winkler
- Bürgermeister Thomas Steiner
- CEO Burgenland Energie Stephan Sharma
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Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung unter [email protected].
Rückfragen & Kontakt
Mag. Jürgen Schwarz
Unternehmenssprecher Burgenland Energie AG
Telefon: +43 (0)664/88210275
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.burgenlandenergie.at
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