KI-Zukunft & Causa Weißmann: „Pro und Contra“ am Dienstag um 22:20 Uhr auf JOYN & PULS 4

Wien (OTS) -

Am Dienstag, 21. April, befasst sich „Pro und Contra“ unter der Moderation von Manuela Raidl um 22:20 Uhr auf JOYN & PULS 4 mit den weitreichenden Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz auf Wirtschaft und Ethik. Der Tech-Manager und ehemalige ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel erläutert die Potenziale der KI zur Stärkung des Standorts Europa. Demgegenüber beleuchtet die IT-Ethikerin Sarah Spiekermann-Hoff (WU Wien) die Notwendigkeit, die menschliche Autonomie und moralische Verantwortung zu bewahren. Den technischen Hintergrund liefert Informatik-Experte Michael Schrefl (JKU Linz): Er warnt vor der Delegation existenzieller Entscheidungen an die KI.



Die Causa Weißmann: Im zweiten Teil der Sendung stehen die aktuellen Veröffentlichungen des Magazins „Falter“ zur Causa rund um Roland Weißmann im Mittelpunkt. Nachdem die ORF-Compliance-Untersuchung im April zum Ergebnis kam, dass keine sexuelle Belästigung im rechtlichen Sinn vorliege, werfen neue Chat-Protokolle Fragen zur ethischen Verantwortung von Führungskräften auf. Zu Gast ist Falter-Journalistin Barbara Tóth, die über ihre Recherche zu den Hintergründen und die Reaktionen berichtet.



Zukunft des heimischen Films: Oscar-Gewinner Stefan Ruzowitzky bei „Breaking Media“

Um 23:15 Uhr begrüßt Moderatorin Gundula Geiginger den Oscar-Preisträger und Regisseur Stefan Ruzowitzky. Der österreichische Film verzeichnet Rekorde im Kino und auf internationalen Festivals. Und dennoch zittert die Branche um ihre Zukunft. Für neue Projekte fehlt das Geld. Auch die Filmbranche ist vom Sparkurs der Regierung betroffen und muss ihren Beitrag zur Budgetsanierung leisten, die Filmförderung wurde dementsprechend massiv gekürzt. Was bedeutet das für den Filmstandort Österreich?



Außerdem Thema: Der Österreicher Peter Steinberger sorgt mit seinem KI-Agenten “Open Claw” für Aufsehen im Silicon Valley und entwickelt heute für den Mutterkonzern ChatGPT. Doch sind KI-Agenten die Zukunft oder ist Vorsicht geboten? Zu Gast dazu ist Matteo Rosoli, Co-Founder von eustella. Er will eine europäische Alternative schaffen, die Aufgaben eigenständig planen und direkt ausführen kann.



NEU: Das Medienkompetenz-Magazin „Breaking Media“ gibt es ab sofort als Podcast. Die Interviews und Beiträge zu Themen rund um die heimische und internationale Medienlandschaft mit Entscheidungsträger:innen aus Politik und Medien gibt es in voller Länge auf allen gängigen Podcast-Plattformen.



„Pro und Contra“ am Dienstag um 22:20 Uhr und „Breaking Media“ um 23:15 Uhr auf JOYN & PULS 4