„FuturesComp“: UNESCO-Lehrstühle an MCI und PH NÖ setzen Impuls für zukunftsfähige Hochschulbildung in Österreich

Innsbruck (OTS) -

Wie können Hochschulen ihre Studierenden auf eine Zukunft vorbereiten, die von Unsicherheit, Komplexität und tiefgreifendem Wandel geprägt ist? Mit FuturesComp liegt hierfür in Österreich erstmals ein praxisorientierter Referenzrahmen vor.

Im Auftrag des Bundesministeriums für Frauen, Wissenschaft und Forschung (BMFWF) entwickelte der UNESCO Chair in Futures Capability for Innovation and Entrepreneurship am MCI gemeinsam mit dem UNESCO Chair an der PH Niederösterreich den FuturesComp – einen Referenzrahmen, der Hochschulen bei der systematischen Verankerung der sogenannten „Futures Literacy“ in Lehre und Curricula unterstützen soll.

Multiple Zukünfte verstehen

Futures Literacy beschreibt die Fähigkeit, sich aktiv mit möglichen Zukunftsszenarien („POLY-Zukünften“) auseinanderzusetzen, Veränderungen zu antizipieren und praktische Lösungen zu gestalten – laut UNESCO eine der wichtigsten Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts. Der neuartige FuturesComp bietet hierfür einen praxisorientierten Zugang und dient laut BMFWF als normative und konzeptionelle Grundlage für die Implementierung von Futures Literacy in der Hochschullehre sowie für die Weiterentwicklung von Curricula und Lehrveranstaltungen.

Im Zentrum des Referenzrahmens stehen fünf Schlüsselkompetenzen: Erkundung, Mitverantwortung, Gestaltung, Selbstentwicklung und Teilhabe in Bezug auf POLY-Zukünfte. Ergänzt werden diese Kompetenzen durch Lernziele, Lernergebnisse, Handlungsanleitungen sowie Next-Practice-Beispiele für die Hochschullehre. Grundlage für die Entwicklung des Referenzrahmens waren systematische Literaturrecherchen, Interviews und Fokusgruppen-Workshops mit nationalen und internationalen Expert:innen.

Über die Hochschullehre hinaus setzt der FuturesComp auch einen bildungspolitischen Impuls: Er macht sichtbar, wie Hochschulen Studierende befähigen können, Zukunft nicht nur zu analysieren, sondern aktiv, reflektiert und verantwortungsvoll mitzugestalten. Damit leistet das MCI einen wichtigen Beitrag zur zukunftsfähigen Hochschulbildung in Österreich.

Statements

Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung, erklärt: „Das Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung versteht die Förderung von Futures Literacy als wichtigen Bestandteil einer zukunftsfähigen Hochschulbildung. Wir danken allen Beteiligten für ihre Beiträge zu diesem Projekt und laden alle Akteur:innen im Hochschulbereich ein, den FuturesComp als Impulsgeber für innovative, verantwortungsbewusste Lehre und Entwicklung zu nutzen.“

Antje Bierwisch, Chairholder des MCI UNESCO Chair in Futures Capability for Innovation and Entrepreneurship und Projektleiterin des FuturesComp, betont: „Futures Literacy ist mehr als eine Kompetenz für Hochschulen – sie ist eine gesellschaftliche Ressource. Wer lernt, mit Unsicherheit reflektiert umzugehen, alternative Zukünfte zu denken und Verantwortung für Gestaltung zu übernehmen, stärkt genau jene Fähigkeiten, die wir für gesellschaftlichen Zusammenhalt, Innovation und Transformation brauchen.“

Carmen Sippl, Chairholder des PH NÖ UNESCO Chair in Learning and Teaching Futures Literacy in the Anthropocene, zeigt auf: „Der FuturesComp gibt der Hochschuldidaktik einen Innovationsschub: Zukunftsbilder entstehen zu lassen, stellt den für jedes Lernen so wichtigen Lebensweltbezug her – unabhängig von den Disziplinen: Er lässt sich transdisziplinär nutzen.“

MCI Rektor Andreas Altmann ergänzt: „Als Unternehmerische Hochschule® verstehen wir es als unseren Auftrag, Studierende nicht nur wissenschaftlich exzellent auszubilden, sondern sie zur aktiven Gestaltung der Zukunft zu befähigen. Dazu braucht es genau jene Kompetenzen, die der FuturesComp beschreibt: den Umgang mit Unsicherheit, das Erkennen von Chancen in offenen Zukunftsräumen und die Bereitschaft, Verantwortung für gesellschaftliche Entwicklung zu übernehmen.“