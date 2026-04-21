Saisonstart mit der Kärnten Card zum 30 Jahr Jubiläum

Villach (OTS) -

Mit großer Freude feiert die Kärnten Card heuer ihr 30-jähriges Jubiläum – drei Jahrzehnte voller unvergesslicher Ausflugserlebnisse, gemeinsamer Familienmomente und echter Kärntner Freizeitvielfalt. Seit 30 Jahren steht die Kärnten Card dafür, Menschen jeden Alters zu inspirieren, ihre Freizeit aktiv zu gestalten und die schönsten Seiten Kärntens immer wieder neu zu entdecken.

Passend zum Jubiläum läuft aktuell das große Gewinnspiel „30 Jahre – 30 Preise“, bei dem zahlreiche attraktive Gewinne erwarten. Ein perfekter Anlass, selbst Teil dieser Erfolgsgeschichte zu werden und mit etwas Glück groß abzuräumen!

Mit dem Start am 4. April ist die Kärnten Card erfolgreich in die neue Sommersaison gestartet. Auch 2026 wartet ein starkes Angebot: 130 Ausflugsziele können kostenlos besucht werden – von Naturerlebnissen bis hin zu spannenden Familienabenteuern.

Besonders spannend: Fünf neue Ausflugsziele erweitern das Programm. Allen voran der Kletterwald am Ossiacher See, der Action und Natur perfekt verbindet. Gemeinsam mit beliebten Klassikern wie dem Pyramidenkogel, den Bergbahnen Bad Kleinkirchheim oder der Nockalmstraße entsteht ein unschlagbares Gesamtpaket für dich und deine Familie.