  • 21.04.2026, 09:05:36
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Saisonstart mit der Kärnten Card zum 30 Jahr Jubiläum

Bereits am 4. April startete die Kärnten Card in die Jubiläumssaison

Der Kletterwald Ossiacher See ist heuer neu bei der Kärnten Card dabei und bietet spannende Parcours, Naturerlebnis und Abenteuer für die ganze Familie.
Villach (OTS) - 

Mit großer Freude feiert die Kärnten Card heuer ihr 30-jähriges Jubiläum – drei Jahrzehnte voller unvergesslicher Ausflugserlebnisse, gemeinsamer Familienmomente und echter Kärntner Freizeitvielfalt. Seit 30 Jahren steht die Kärnten Card dafür, Menschen jeden Alters zu inspirieren, ihre Freizeit aktiv zu gestalten und die schönsten Seiten Kärntens immer wieder neu zu entdecken.

Passend zum Jubiläum läuft aktuell das große Gewinnspiel „30 Jahre – 30 Preise“, bei dem zahlreiche attraktive Gewinne erwarten. Ein perfekter Anlass, selbst Teil dieser Erfolgsgeschichte zu werden und mit etwas Glück groß abzuräumen!

Mit dem Start am 4. April ist die Kärnten Card erfolgreich in die neue Sommersaison gestartet. Auch 2026 wartet ein starkes Angebot: 130 Ausflugsziele können kostenlos besucht werden – von Naturerlebnissen bis hin zu spannenden Familienabenteuern.

Besonders spannend: Fünf neue Ausflugsziele erweitern das Programm. Allen voran der Kletterwald am Ossiacher See, der Action und Natur perfekt verbindet. Gemeinsam mit beliebten Klassikern wie dem Pyramidenkogel, den Bergbahnen Bad Kleinkirchheim oder der Nockalmstraße entsteht ein unschlagbares Gesamtpaket für dich und deine Familie.

Täglich 130 Ausflugsziele gratis erleben

5 neue Ausflugsziele erweitern das Angebot 2026. Damit wird das Angebot noch vielfältiger und sorgt für zusätzliche Erlebnisse in ganz Kärnten. Dein Abenteuer beginnt jetzt.

Rückfragen & Kontakt

IG Kärnten Card Betriebe
Mag. Thomas Heber
Telefon: 0424290525
E-Mail: [email protected]

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Vorschau Bild von Die Kärnten Card ist der ideale Begleiter für abwechslungsreiche Ausflüge. Mit nur einer Karte kann man zahlreiche Attraktionen in ganz Kärnten kostenlos erleben. [Bild, 103.09KB]

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