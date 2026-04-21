Klinikum Malcherhof Baden und Gesundheitszentrum für Selbständige mit neuem operativem Geschäftsführer

Wien (OTS) -

Mit 1. April hat Mag. Norbert Braunstorfer die Funktion des operativen Geschäftsführers des Klinikum Malcherhof Baden sowie des Gesundheitszentrums für Selbständige in Wien übernommen. In diesen Rollen verantwortet er die wirtschaftliche Steuerung und nachhaltige Weiterentwicklung der beiden renommierten Gesundheitsbetriebe.

Das Gesundheitszentrum für Selbständige in Wien und das Klinikum Malcherhof Baden werden als Public-Private-Partnership (PPP) von der Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) und Mavie Med gemeinsam betrieben. Beide Einrichtungen liegen nun in den Händen des Führungsduos Norbert Braunstorfer (Mavie Med) und Tibor Klein (SVS). Gemeinsam stehen sie für Kontinuität, Effizienz und die Weiterentwicklung beider Betriebe mit Blick auf die Anforderungen und Bedürfnisse der SVS-Versicherten.

“Es sind zwei hervorragend aufgestellte und etablierte Gesundheitsbetriebe. Mein klares Ziel ist, den erfolgreichen Weg fortzusetzen, damit das auch weiterhin Top-Adressen für unsere Patient:innen bleiben. Dazu gehört für mich auch, ein Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeitenden zu schaffen, in dem sie ihr volles Potenzial entfalten können,” freut sich Braunstorfer auf seine neue Aufgabe.

Mit Norbert Braunstorfer gewinnt Mavie Med eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit großer Expertise im Management von Gesundheitsbetrieben. Zuletzt leitete er rund ein Jahrzehnt lang die Lebens.Med Zentren Bad Erlach und St. Pölten, an deren Aufbau er auch maßgeblich beteiligt war. Davor baute der Absolvent eines Studiums der Sportwissenschaften das Nationale Zentrum für Frauenfußball auf und war dessen Geschäftsführer. Braunstorfer schloss außerdem einen Masterlehrgang in Wirtschaftsberatung und Unternehmensführung ab.

Klinikum Malcherhof Baden

Das Klinikum Malcherhof Baden ist eine moderne Rehabilitationsklinik, die auf die Behandlung von Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates spezialisiert ist. Bei rheumatischen Beschwerden oder nach orthopädischen Eingriffen bietet das Haus ein gezieltes und auf individuelle Bedürfnisse abgestimmtes Leistungsspektrum. Jede:r Patient:in wird ganzheitlich gefördert, begleitet und betreut. Der Malcherhof wird in Form eines Public-Private-Partnership-Modells mit der Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) von Mavie Med betrieben.

Gesundheitszentrum für Selbständige

Das Gesundheitszentrum bietet umfangreiche ambulante Leistungen, die speziell auf die Bedürfnisse und Anforderungen Selbständiger zugeschnitten sind: Vorsorgeuntersuchung, Facharzttermine unterschiedlichster Disziplinen, ambulante Rehabilitation und Therapie. Top-Medizin wird ergänzt durch attraktive, digitale Angebote. Alles unter einem Dach – so präsentiert sich das Gesundheitszentrum als erste Anlaufstelle für Selbständige in allen Gesundheitsfragen. Gemeinsam mit der Sozialversicherung der Selbständigen wird das Gesundheitszentrum in Form eines Public-Private-Partnership-Modells von Mavie Med betrieben.

Über die Sozialversicherung der Selbständigen (SVS)

Ein gesundes Land braucht gesunde Selbständige – und jemanden, der sich ihrer sozialen Absicherung verschrieben hat: Das ist die SVS. Eine 1,3 Mio. große Versichertengemeinschaft, die unter dem Motto „Gemeinsam gesünder“ von der Geburt bis ins hohe Alter füreinander da ist. Die SVS umfasst als Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung sämtliche Sparten und ist als bundesweiter, berufsständischer Träger organisiert. Neun Gesundheitseinrichtungen mit über 1.000 Betten, 8.000 Vertragsärzt:innen, 3.000 Zahnärzt:innen sowie weitere 9.000 Vertragspartner:innen, wie beispielsweise Physiotherapeut:innen und Logopäd:innen, stehen den Versicherten in ganz Österreich zur Verfügung. Das Gebarungsvolumen beträgt 14,2 Milliarden Euro. Obmann ist Peter Lehner, Generaldirektor ist Dr. Alexander Biach.

Mavie Med

Mavie Med ist ein führender Betreiber privater Gesundheitsbetriebe in Österreich und beschäftigt rund 2.100 Mitarbeitende. Zur Unternehmensgruppe gehören die Privatklinik Döbling, das Ambulatorium Döbling, die Privatklinik Confraternität & Goldenes Kreuz in Wien, die Privatklinik Wehrle-Diakonissen in Salzburg, die Privatklinik Graz Ragnitz und die Privatklinik Wörgl in Tirol. Im Rahmen von Private-Public-Partnership (PPP)-Modellen mit der SVS betreibt Mavie Med das auf Rehabilitationsmedizin spezialisierte Klinikum Malcherhof Baden sowie das Gesundheitszentrum für Selbständige in Wien. Mavie Med ist Teil von Mavie, einer ganzheitlichen Gesundheitsmarke, die Menschen ein Leben lang bei Erhalt und Verbesserung ihrer Gesundheit unterstützt.