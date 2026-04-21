Toyota Material Handling kehrt mit „It’s Just Forklifts“ zur Milan Design Week 2026 zurück

Laxenburg / Mailand (OTS) -

Toyota Material Handling Europe präsentiert im Rahmen der heute eröffneten Milan Design Week 2026 die Ausstellung „It’s Just Forklifts“ und rückt damit die oft unterschätzte Welt der Intralogistik in einen neuen Kontext. Auf rund 400 Quadratmetern lädt die Ausstellung dazu ein, Gabelstapler nicht nur als funktionale Maschinen zu betrachten, sondern als Ergebnis von Design, technologischer Entwicklung und kultureller Relevanz. Die Milan Design Week findet von 21. bis 26. April 2026 statt.

Als Teil des Fuorisalone – parallel zur 64. Ausgabe des Salone del Mobile auf der Fiera Milano (Rho) – zeichnet die Ausstellung die Entwicklung der Logistik von ihren Anfängen bis hin zu heutigen vernetzten Supply-Chain-Systemen nach. Ergänzt wird diese historische Perspektive durch Einblicke in Toyotas eigene Designgeschichte: Gezeigt werden Prototypen, ikonische Modelle und zentrale Meilensteine, die den Einfluss von Design auf Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit über Generationen hinweg verdeutlichen.

Nachwuchstalente gestalten die Logistik von morgen

Ein Highlight ist die Präsentation der Finalisten der Toyota Logistic Design Competition 2026, die in Zusammenarbeit mit Toyota Motor Europe, Toyota Europe Design Development (ED²), dem Design Center von Toyota Material Handling Europe sowie erstmals Toyota Open Labs durchgeführt wird. Junge Designerinnen und Designer aus aller Welt zeigen darin ihre Konzepte für zukünftige Materialflusssysteme mit Fokus auf den afrikanischen Kontinent.

Fokus auf nachhaltige Konzepte und Forschung

Im Bereich „Concepts & Research“ widmet sich Toyota Material Handling Europe unter anderem seiner Lower-Carbon-Forschung rund um den Elektrostapler Toyota Traigo48. Im Fokus stehen Materialinnovationen, Lebenszyklusanalysen und neue Entwicklungsansätze zur Reduktion von Umweltauswirkungen. Ergänzt wird dieser Bereich durch das Konzept AI TeamDelivery, das Potenziale autonomer Systeme, Flottenintelligenz und moderner Mensch-Maschine-Interaktion aufzeigt.

Materialinnovation trifft auf Industriedesign

Gemeinsam mit Karimoku Furniture und Toyota Industries Corporation wird zudem der KI-Cart präsentiert – ein fahrerloses Transportsystem aus nachhaltig gewonnenem Holz, das neue Ansätze für ökologisches Industriedesign aufzeigt. Weitere Impulse liefern die Konzeptfahrzeuge IMV Origin und IMV Zero von Toyota Europe Design Development, die zukünftige Mobilitätslösungen zwischen Funktionalität, Modularität und emissionsfreiem Betrieb ausloten.

Künstlerische Intervention als Kontrapunkt

Eine künstlerische Perspektive bringt der italienische Künstler Ennio Sitta (Bensone) ein, der die Ausstellung im Rahmen einer Live-Performance visuell interpretiert und damit einen bewusst kontrastierenden Zugang zur technischen Thematik schafft.

Produktpremiere als Höhepunkt der Ausstellung

Den Abschluss der Ausstellung bildet die Präsentation des neuen Traigo48 Lithium-Ionen-Gabelstaplers – ein vollelektrisches Gegengewichtsfahrzeug mit integrierter Lithium-Ionen-Batterie, das auf hohe Energieeffizienz, Ergonomie und eine weiterentwickelte Designsprache ausgelegt ist.

Mit „It’s Just Forklifts“ übersetzt Toyota Material Handling Europe den Anspruch der Milan Design Week in die Welt der Intralogistik und macht deren Bedeutung für Wirtschaft und Gesellschaft sichtbar.