GWS startet neue Wohnbauprojekte im Großraum Graz und präsentiert Marke „NEXT by GWS“

Graz (OTS) -

Im Jubiläumsjahr setzt die Grazer Wohnbaugesellschaft GWS ein starkes Zeichen: Mit der neuen Qualitätsmarke „NEXT by GWS“, dem Start mehrerer Wohnbauprojekte im Großraum Graz und der Eröffnung eines Pop-Up-Parks verbindet das Unternehmen 99 Jahre Erfahrung mit einer klaren Zukunftsvision.

99 Jahre Erfahrung als Fundament

2026 markiert einen Meilenstein: 75 Jahre GWS und 24 Jahre GWS Bau- und Verwaltungsgesellschaft ergeben 99 Jahre Kompetenz im leistbaren und nachhaltigen Wohnbau. Das Jubiläumsjahr läuft bis März 2027 und mündet im 25-jährigen Bestehen der GWS Bau- und Verwaltungsgesellschaft. Seit jeher steht die GWS für verantwortungsvolle Wohnraumentwicklung und lebenswerte Stadtentwicklung in der Steiermark.

Neue Marke „NEXT by GWS“: Das nächste Kapitel beginnt

Mit „NEXT by GWS“ entwickelt das Unternehmen die Marke „GWS exklusiv“ weiter, die seit 2002 hochwertige freifinanzierte Eigentumswohnungen realisiert. Die neue Marke reagiert auf veränderte Wohnbedürfnisse und setzt verstärkt auf Nachhaltigkeit, Individualität und langfristigen Mehrwert. Ein besonderes Merkmal: Wohnpsychologische Aspekte fließen künftig systematisch in die Projektentwicklung ein, um das Wohlbefinden der Bewohner nachhaltig zu stärken.„25 Jahre Erfahrung treffen auf neue Ideen: Mit NEXT by GWS beginnt das nächste Kapitel – flexibler, innovativer und näher an den Wohnbedürfnissen unserer Kunden“, erklärt GWS-Geschäftsführerin Martina Haas.

Pop-Up-Park: Grüner Treffpunkt mitten in Graz

Ein sichtbares Zeichen des Aufbruchs ist der neue Pop-Up-Park neben dem GWS-Bürogebäude (Eröffnung: 23. April 2026). Die Grünfläche dient als urbaner Treffpunkt für Kund:innen, Mitarbeitende und Nachbarschaft.

Start von neuen Wohnprojekten im Großraum Graz

Zeitgleich startet der Vertrieb von drei Projekten: In Hart bei Graz entstehen 13 Eigentumswohnungen inklusive Penthouse, in Graz-Andritz 16 geförderte Wohnungen und in Graz-St. Peter ein Kleinprojekt mit sechs freifinanzierten Einheiten.

Strategie: Individualisierung und Standortprofil

Alle Projekte werden gezielt auf Standort, Umfeld und Zielgruppe abgestimmt, um maximalen Mehrwert zu schaffen. Martina Haas: „Unsere Strategie ist Individualisierung: Jedes Projekt wird gezielt für seinen Standort, die Umgebung und seine Zielgruppe entwickelt – mit einem klaren Profil und messbarem Mehrwert für die Bewohnerinnen und Bewohner.“

Jubiläumsjahr als Chance: Team und Partner im Mittelpunkt

Die GWS nutzt das Jubiläum, um die Leistung ihrer Mitarbeitenden hervorzuheben, die als zentraler Erfolgsfaktor gelten. „Ein Unternehmen ist nur so gut wie die Menschen, die dahinterstehen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben unser Unternehmen geprägt und weiterentwickelt. Durch ihr Engagement gestalten sie auch die Zukunft unserer Wohnprojekte“, betont Martina Haas.



Über die GWS

Die GWS zählt seit 75 Jahren zu den etablierten gemeinnützigen Wohnbauträgern Österreichs und steht für leistbares, nachhaltiges Wohnen. Mit rund 21.000 verwalteten Einheiten und etwa 40.000 betreuten Kund:innen ist das Unternehmen stark regional verankert. Mit der neuen Qualitätsmarke „NEXT by GWS" setzt das Unternehmen 2026 einen konsequenten nächsten Schritt und schreibt seine Erfolgsgeschichte weiter.