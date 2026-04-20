  • 20.04.2026, 19:33:32
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SPÖ-NÖ-LGF Zwander: SPÖ NÖ geht mit neuer Kraft in Richtung Landtagswahl

Landesparteivorstand nominiert Sven Hergovich einstimmig als Kandidaten für die Wahl zum Vorsitzenden am Landesparteitag

St. Pölten (OTS) - 

SPÖ-NÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander zur heutigen Sitzung des Landesparteivorstandes:

„In politisch herausfordernden Zeiten gibt es in der Bevölkerung ein natürliches Bedürfnis nach Stabilität, Kompetenz und Führungskraft. Die SPÖ Niederösterreich geht in diesem Sinn mit einem einstimmigen Votum für Sven Hergovich und neuer Stärke in Richtung Landesparteitag und Landtagswahl. Die Sozialdemokratie bietet mit Abstand die besten Antworten auf die großen Probleme unserer Zeit. Mit den heutigen Entscheidungen, getragen von Aufbruch und Einigkeit, können wir diese Stärke nun noch besser zu den Menschen in NÖ bringen. Die kommenden Monate bis zur Landtagswahl stehen somit ganz im Zeichen des Werbens für ein soziales und starkes Niederösterreich.“

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