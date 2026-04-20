- 20.04.2026, 16:52:02
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- OTS0143
AVISO: ABSAGE Stockerau - Pressegespräch mit EU-Abgeordneten Lena Schilling
Das Pressegespräch am Mittwoch, 22.04., 16:00 Uhr – Kahlschläge im Europaschutzgebiet Stockerauer Au mit EU-Abgeordneten Lena Schilling muss leider abgesagt werden.
Rückfragen & Kontakt
Stefanie Wehlend
Pressesprecherin Lena Schilling
Telefon: +32499356375
E-Mail: [email protected]
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