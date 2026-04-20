  • 20.04.2026, 16:34:32
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FPÖ-Dorner: „FPÖ ist nicht für 180 neue Windräder in NÖ“

Windräder nur dort, wo es Bürger befürworten und nicht im Wald

Sankt Pölten (OTS) - 

„Dass die FPÖ den Bau von 180 weiteren Windrädern in Niederösterreich befürwortet, ist schlicht und einfach nicht wahr“, stellt FPÖ Niederösterreich Energie- und Kommunalsprecher LAbg. Dieter Dorner klar und verweist dabei auf einen aktuellen Medienartikel über „rotes Dauerblinken von Windrädern“.

Die Linie der Freiheitlichen ist nämlich glasklar: "Wir sind gegen Windräder im Wald und befürworten Windräder nur dort, wo die Bürger per verbindlicher Volksbefragung auch zugestimmt haben“, schließt LAbg. Dieter Dorner.

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