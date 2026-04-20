FPÖ-Dorner: „FPÖ ist nicht für 180 neue Windräder in NÖ“

Sankt Pölten (OTS) -

„Dass die FPÖ den Bau von 180 weiteren Windrädern in Niederösterreich befürwortet, ist schlicht und einfach nicht wahr“, stellt FPÖ Niederösterreich Energie- und Kommunalsprecher LAbg. Dieter Dorner klar und verweist dabei auf einen aktuellen Medienartikel über „rotes Dauerblinken von Windrädern“.

Die Linie der Freiheitlichen ist nämlich glasklar: "Wir sind gegen Windräder im Wald und befürworten Windräder nur dort, wo die Bürger per verbindlicher Volksbefragung auch zugestimmt haben“, schließt LAbg. Dieter Dorner.