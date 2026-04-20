- 20.04.2026, 16:34:32
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FPÖ-Dorner: „FPÖ ist nicht für 180 neue Windräder in NÖ“
Windräder nur dort, wo es Bürger befürworten und nicht im Wald
„Dass die FPÖ den Bau von 180 weiteren Windrädern in Niederösterreich befürwortet, ist schlicht und einfach nicht wahr“, stellt FPÖ Niederösterreich Energie- und Kommunalsprecher LAbg. Dieter Dorner klar und verweist dabei auf einen aktuellen Medienartikel über „rotes Dauerblinken von Windrädern“.
Die Linie der Freiheitlichen ist nämlich glasklar: "Wir sind gegen Windräder im Wald und befürworten Windräder nur dort, wo die Bürger per verbindlicher Volksbefragung auch zugestimmt haben“, schließt LAbg. Dieter Dorner.
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