Spitzensportler Daniel Huber landet bei Hargassner

Weng im Innkreis/Seekirchen (OTS) -

Der Heiztechnikspezialist Hargassner aus Weng im Innkreis setzt seit Jahren auf starke Impulse im Wintersponsoring. Nun zündet das Unternehmen die nächste Stufe: Mit dem dreifachen Skiflug-Weltcup-Gesamtsieger (Einzel) und Mannschafts-Olympiasieger der Winterspiele in Peking, Daniel Huber, holt sich der Biomasseprofi einen außergewöhnlich erfolgreichen Markenbotschafter direkt ins Team.

Die beeindruckenden Höhenflüge des 33-jährigen Salzburgers aus Seekirchen am Wallersee sowie sein großes Potenzial blieben auch im Innviertel nicht unbemerkt. Als Daniel Huber Ende 2025 seinen Rücktritt vom aktiven Leistungssport bekannt gab, eröffnete sich für Hargassner eine einmalige Chance, seinem Sportsponsoring – insbesondere der Verbands-Partnerschaft mit Ski Austria – mit neuer Energie einzuheizen.

Neuer Markenbotschafter

Daniel Huber übernimmt künftig eine tragende Rolle im Sportsponsoring bei Hargassner. Neben seiner Funktion als Sponsoring-Marketingmanager wirkt er auch als Hargassner-Markenbotschafter und Testimonial und steht damit für die Werte und Leistungsfähigkeit der Marke. Gemeinsam mit dem Hargassner-Marketingteam wird er die Sportsponsoring-Aktivitäten strategisch ausbauen und weiter professionalisieren. Seine Erfahrung aus dem Spitzensport, gepaart mit Leidenschaft und Erfolgswillen, stärkt die Positionierung der Marke und treibt deren nationale wie internationale Sichtbarkeit gezielt voran.

„ Ich freue mich riesig darauf, Hargassner künftig als Sponsoring-Marketingmanager zu verstärken. Es ist für mich eine Herzensangelegenheit, dieses moderne, bodenständige und nachhaltige Familienunternehmen aktiv im Marketing zu unterstützen und gleichzeitig als Markenbotschafter nach außen zu vertreten. Für mich ist es die perfekte Chance, meine Erfahrungen als Athlet mit Eigenschaften wie Zielstrebigkeit, Ehrgeiz und Durchhaltevermögen einzubringen. Das gegenseitige Vertrauen auf Basis gemeinsamer Werte motiviert mich, mich neuen Herausforderungen zu stellen “, so Daniel Huber.

Vielversprechende Partnerschaft

Auch seitens der Hargassner-Geschäftsführung ist die Begeisterung spürbar:

„ Wir sind sehr stolz, mit Daniel Huber einen der erfolgreichsten österreichischen Wintersportler der letzten Jahre in unserem Team willkommen zu heißen. Für ihn beginnt nach der aktiven Karriere ein neuer Abschnitt – und für uns eine vielversprechende Partnerschaft. Daniels außergewöhnliche Leistungen und unsere gemeinsamen Werte machen ihn zu einem idealen Markenbotschafter für unser Unternehmen. Gemeinsam blicken wir einer erfolgreichen Zukunft entgegen “, betonen die Geschäftsführer Anton Hargassner jun. und Markus Hargassner.

Seit mehr als 40 Jahren steht Hargassner für nachhaltige Wärme aus Biomasse, Wärmepumpen und Solarenergie. Mit rund 1.200 Mitarbeitern und einer Präsenz in 43 Ländern hat sich das vielfach ausgezeichnete Unternehmen längst vom regionalen Spezialisten zum globalen Überflieger entwickelt – und bringt nun auch abseits der Schanze frischen Rückenwind in den Spitzensport.