FPÖ-Antauer: „Wir schützen Steuerzahler vor links-wokem Wahnsinn“

Sankt Pölten (OTS) -

„Wir ziehen selbstverständlich Projekte vor, die der Integration dienen, wie etwa sinnvolle Sprachschulungen und nicht irgendeinen links-woken Wahnsinn, der völlig an den Lebensrealitäten der Niederösterreicher vorbei geht“, stellt FPÖ-Landesrat Martin Antauer klar und verweist dabei auf einen „LGBTIQ+“-Workshop oder ein „Pride Flaggen Quiz“ im Jugendzentrum Amstetten Don-Bosco.

„Ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Steuerzahler bereit ist, solche Workshops und Veranstaltungen zu finanzieren“, so Antauer weiter und unterstreicht nochmals die Notwendigkeit von budgetären Einsparungen.

„Spiele und Sitzkreise mit Regenbogenfahnen können gerne privat finanziert werden, aber nicht vom Steuerzahler. Wir unterstützen sinnvolle Sprachschulungen, die unsere Kultur, unsere Werte und Sprache ins Zentrum rücken aber keine links-woken Workshops“, schließt Antauer.