  • 20.04.2026, 15:55:02
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  • OTS0138

AVISO: Mittwoch, 22.04.2026, 10:30 - Finanzministerium - „Parteienförderung halbieren statt kassieren!“

Medienaktion der Jungen NEOS im Vorfeld der Nationalratssitzung und im Zuge der laufenden Budgetverhandlungen

Wien (OTS) - 

Während die Bevölkerung sparen muss, bleibt die Parteienförderung in Österreich auf Rekordniveau. Mit einer Medienaktion vor dem Finanzministerium fordern die Jungen NEOS im Zuge der Budgetverhandlungen eine deutliche Kürzung.

„Wenn alle sparen müssen, dann auch die Parteien. Österreich ist Europameister bei der Parteienförderung, das ist nicht mehr zeitgemäß“, so NR-Abgeordnete und JUNOS-Bundesvorsitzende Sophie Wotschke.

Im Vorfeld der Nationalratssitzung setzen die Jungen NEOS ein sichtbares Zeichen gegen überhöhte Parteienförderung und für einen verantwortungsvollen Umgang mit Steuergeld.

Medienaktion der Jungen liberalen NEOS

  • Datum: Mittwoch, 22. April 2026
  • Uhrzeit: 10:30 Uhr
  • Ort: vor dem Finanzministerium (Johannesgasse 5, 1010 Wien)
  • Art: Aktionismus und Medieninformation
  • Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen.

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Fabienne Lackner
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