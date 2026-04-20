Gehaltsstudien 2026 für Fach- und Führungskräfte im Bereich Finanzen und IT

Wien (OTS) -

TNT Personal ist auf die Direktvermittlung von Fach- und Führungskräften in ganz Österreich spezialisiert.

Der österreichische Arbeitsmarkt befindet sich inmitten eines tiefgreifenden Strukturwandels. Die Gewinnung qualifizierter Mitarbeitender ist nach wie vor ein essenzieller Faktor für den Gesamterfolg eines Unternehmens und kann in Zeiten des Fachkräftemangels aber eine große Herausforderung darstellen. Bei der Entscheidung für oder gegen einen Arbeitgeber spielt das Gehalt eine wichtige Rolle und stellt nicht selten den Grund für das Scheitern eines Bewerbungsprozesses dar. Um Unternehmen diesbezüglich zu unterstützen, hat TNT Personal Gehaltsstudien für die Bereiche IT und Finance veröffentlicht, die einen Überblick über die gängigen marktbezogenen Gehälter geben.

Kernpositionen, Schnittstellen und Entscheidungsfaktoren

Inhaltlich zeigen die Studien klar, wo die Schwerpunkte am Arbeitsmarkt liegen: Während in der IT insbesondere Fachkräfte in den Bereichen Softwareentwicklung, Cybersecurity, Data Analytics und Cloud gefragt sind, ist die Nachfrage im Finance-Bereich in Controlling, Reporting sowie Konzernrechnungswesen am höchsten. Gleichzeitig wird deutlich, dass die zunehmende Digitalisierung beide Bereiche enger miteinander verzahnt und hybride Kompetenzprofile an Bedeutung gewinnen. Neben den reinen Gehaltsdaten beleuchten die Studien auch die Erwartungen von Kandidaten: Faktoren wie wirtschaftliche Stabilität, flexible Arbeitszeiten, Home-Office-Möglichkeiten, ein wertschätzendes Arbeitsumfeld sowie technisch moderne Arbeitsmittel zählen heute zu den zentralen Entscheidungsparametern. Das Gehalt wird als einer der drei wichtigsten Motivationsgründe für einen Jobwechsel genannt.

Realistischer Überblick

Die Gehaltsstudien 2026 von TNT Personal basieren auf realen Besetzungen sowie tausenden von Kandidateninterviews der vergangenen zwei Jahre und liefern damit eine belastbare, praxisnahe Datengrundlage, um zielgerichtete Entscheidungen in den Bereichen IT & Finance zu geben. Anfrage der jeweiligen Gehaltsstudie über unseren QR-Code.