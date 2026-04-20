  • 20.04.2026, 14:39:33
  • /
  • OTS0125

Vizekanzler Babler und Ministerin Holzleitner: „Hass im Netz nimmt zu, Absicherung der Angebote ist wesentlich“

Babler und Holzleitner wollen Möglichkeiten prüfen, um Fortbestand von ZARA zu sichern

Wien (OTS) - 

Überrascht zeigen sich Vizekanzler Andreas Babler und Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung Eva-Maria Holzleitner heute, Montag, angesichts der unsicheren Finanzierung von ZARA und deren Beratung bei Hass im Netz. „Hass im Netz nimmt zu. ZARA leistet als Beratungsstelle einen wesentlichen Beitrag im Kampf gegen digitale Gewalt. Auf ZARA zu verzichten, können wir uns nicht leisten – eine Absicherung des Beratungsangebots ist wesentlich“, so Babler.

Mit dem Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen besteht ein Übereinkommen, dass Gewaltschutz eine hohe Priorität der gesamten Bundesregierung darstellt. „Wenn wir sehen, dass digitale Gewalt zunimmt und gleichzeitig in einer rasanten Geschwindigkeit auch immer perfidere Formen annimmt, müssen wir Schutzangebote sichern und gesetzliche Rahmenbedingungen verschärfen“, so Holzleitner.

Babler und Holzleitner kündigen daher an, alle Möglichkeiten zu prüfen, um den Fortbestand von ZARA zu sichern.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Wohnen,
Kunst, Kultur, Medien und Sport

Debora Mula
Telefon: +43 664 780 828 49
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmwkms.gv.at

Bundesministerium für Frauen,
Wissenschaft und Forschung

Theresa Schobesberger, BA
Telefon: +4366488455349
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ODS

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Wohnen,
Kunst, Kultur, Medien und Sport

Debora Mula
Telefon: +43 664 780 828 49
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmwkms.gv.at

Bundesministerium für Frauen,
Wissenschaft und Forschung

Theresa Schobesberger, BA
Telefon: +4366488455349
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright