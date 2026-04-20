Wichtiger Pfeiler der Antidiskriminierung vor Einsturz – Förderstopp für ZARA widerrufen!

Wien (OTS) -

Der Klagsverband zur Durchsetzung der Rechte von Diskriminierungsopfern wendet sich entschieden gegen den Förderstopp des Bundeskanzleramts für unsere Mitgliedsorganisation ZARA - Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit. Die Beratungsstellen #GegenHassimNetz und !GegenRassismus von ZARA gehören zu den wichtigsten Anlaufstellen Österreichs in Diskriminierungsfällen. Der Wegfall dieser zentralen rechtlichen und psychosozialen Beratungsangebote ist für Diskriminierungsbetroffene fatal. Zudem verlieren wir den einzigen „Trusted Flagger“ Österreichs, der bei Cybergewalt gegen Erwachsene und illegaler Hassrede priorisierte Löschungen bei Social Media-Plattformen beantragen kann.

Trotz der angespannten Budgetlage ist es unverantwortlich, ausgerechnet bei jenen gemeinnützigen und nicht-gewinnorientierten Organisationen zu streichen, die wichtige Angebote für die Menschen in diesem Land bereitstellen und einen entscheidenden Beitrag für die Einhaltung demokratischer Grundprinzipien wie Nicht-Diskriminierung leisten.

Als Dachverband von aktuell 73 Organisationen, die sich für Gleichstellung engagieren und von Diskriminierung betroffene Menschen unterstützen, beobachtet der Klagsverband mit großer Sorge teils existenzbedrohende Förderungskürzungen in diesem Bereich. Wir rufen dringend dazu auf, den Förderstopp für ZARA zu widerrufen.

Mag. Theresa Hammer und Mag. Thomas Mördinger

Geschäftsführende

Klagsverband zur Durchsetzung

der Rechte von Diskriminierungsopfern