Kennenlern-Aktion zum Umstieg: KlimaTicket Österreich zwei Monate testen!

Wien (OTS) -

Befristete Kennenlern-Aktion im Mai und Juni verkürzt Vertragsbindung auf zwei Monate

Die anhaltend hohen Treibstoffpreise belasten Autofahrer:innen zunehmend. Rechnet man Anschaffung, Wartung, Versicherung und Treibstoff zusammen, liegen die monatlichen Kosten für ein eigenes Auto häufig bei über 700 Euro. Öffentliche Verkehrsmittel bieten hier ein erhebliches Einsparpotenzial für jede:n Einzelne:n – und sind damit nicht nur bequem und klimafreundlich, sondern auch wirtschaftlich attraktiv. Das österreichweite KlimaTicket Ö kostet 1.400 Euro pro Jahr – das entspricht 116,67 Euro pro Monat (ermäßigt: 1.050 Euro bzw. 87,50 Euro pro Monat).

Gleichzeitig hat sich das öffentliche Verkehrsangebot in zahlreichen Regionen Österreichs in den vergangenen Jahren spürbar verbessert. Zuletzt wurden durch die Koralmbahn-Eröffnung die Fahrzeiten in den Süden deutlich gesenkt. Für viele Alltagswege zur Arbeit oder Ausbildungsstätte sind die „Öffis“ besser als ihr Ruf.

Mobilitätsminister Peter Hanke sieht in der Kennenlern-Aktion ein wichtiges Signal für den öffentlichen Verkehr: „Angesichts der hohen Kraftstoffpreise kommen immer mehr Menschen unter Druck. Der öffentliche Verkehr ist eine attraktive und leistbare Alternative. Jahreskarten für Bus und Bahn bieten über das gesamte Jahr Preissicherheit. Dennoch ist die Bindung an ein Öffi-Jahresabo für viele eine finanzielle Hürde, da beim Umstieg nicht immer klar ist, ob das Angebot den individuellen Bedürfnissen entspricht. Wir leisten einen Beitrag, die Hürden für den öffentlichen Verkehr zu verringern und schaffen mit der Aktion eine niederschwellige Möglichkeit, die Vorzüge des Jahresabos auszuprobieren.“

Kennenlern-Aktion: Jetzt umsteigen!

Um den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu erleichtern, startet im Mai eine befristete Kennenlern-Aktion: Wer für diesen Aktions-Zeitraum 1. Mai bis 30. Juni (Gültigkeitsbeginn des Tickets) ein neues KlimaTicket Ö kauft, kann dieses bereits nach zwei Monaten Nutzung kostenlos beenden. Damit erhalten Interessierte die Möglichkeit, das KlimaTicket Ö flexibel im Alltag zu testen um 233 Euro (ermäßigt 175 Euro) – etwa für den Weg zur Arbeit, Ausbildung oder in der Freizeit.

Die Kennenlern-Aktion wird im Rahmen einer befristeten Kulanz-Regelung umgesetzt. Außerhalb der Aktion ist eine ordentliche Kündigung des KlimaTicket Ö gemäß den geltenden AGB weiterhin ab dem siebten Monat möglich, wobei eine Kündigungsgebühr in Höhe eines Monatsentgelts anfällt. Die Mindestvertragsbindung ist erforderlich, um Umgehungen (taktische Kurzzeitnutzung einer Jahreskarte) zu vermeiden und die Planbarkeit für Verkehrsunternehmen zu gewährleisten.

Mobilitäts-Abo KlimaTicket

Das KlimaTicket Ö ist ein Mobilitäts-Abo für ganz Österreich. Ein Jahr lang können alle Züge, Busse, Straßenbahnen zum Preis von 1.400 Euro (1.050 Euro ermäßigt) genutzt werden. Für rund 290.000 zahlende Kund:innen ist das KlimaTicket Ö ein wichtiger Baustein der Alltags- und Freizeitmobilität. Das KlimaTicket Ö liegt in der Verantwortung des Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur und wird exklusiv von der One Mobility GmbH vertrieben und vermarktet. Das KlimaTicket Ö wird ergänzt um regionale KlimaTickets der einzelnen Bundesländer, die in der Verantwortung der jeweiligen Verkehrsverbünde liegen. In Summe besitzen rund 1,7 Mio. entweder ein bundesweites oder ein regionales KlimaTicket.

Rückfragehinweis

One Mobility GmbH

Jakob Lambert

Telefon: +43 1 5033713

E-Mail: [email protected]

Website: www.klimaticket.at