Wiener Stadtwerke: Sascha Zabransky wird neuer Geschäftsführer von Wien Energie

Wien (OTS) -

Sascha Zabransky (50) ist mit sofortiger Wirkung zum neuen Geschäftsführer von Wien Energie bestellt. Das erklärte der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Wiener Stadtwerke-Generaldirektor Peter Weinelt, heute Montag. Der bisherige Geschäftsfeldleiter Zabransky folgt damit auf Michael Strebl, der im März in den Vorstand der E-Control bestellt wurde, und übernimmt gemeinsam mit Alma Kahler die Geschäftsführung.

„Sascha Zabransky bringt umfassende internationale Erfahrung mit und kennt Wien Energie bereits seit fünf Jahren aus zentraler Führungsfunktion. In dieser Zeit war er maßgeblich für den Aufbau der Telekommunikation sowie die Entwicklung neuer Geschäftsfelder verantwortlich. Seine ausgeprägte Vertriebsorientierung, seine Umsetzungskraft und sein strategischer Blick machen ihn zur idealen Besetzung. Ich bin überzeugt, dass er sich hervorragend in das bestehende Team einfügen und Wien Energie erfolgreich weiterentwickeln wird“, sagt Peter Weinelt.

Sascha Zabransky ist seit 2021 als Geschäftsfeldleiter für Telekommunikation, Elektromobilität und neue Geschäftsfelder bei Wien Energie tätig. In dieser Funktion verantwortete er unter anderem den starken Ausbau neuer Geschäftsbereiche, die Weiterentwicklung der E-Mobilitätsinfrastruktur sowie den Aufbau innovativer Energiedienstleistungen. So wurde etwa das öffentliche Ladenetz deutlich erweitert, neue digitale Geschäftsmodelle wie Energie-Gemeinschaften etabliert und Wien Energie zu einem der größten Glasfaseranbieter Österreichs entwickelt.

Zuvor war Zabransky in leitenden Funktionen bei der A1 Telekom Austria Group tätig. Weitere Stationen seiner Karriere umfassen Führungsfunktionen in den Bereichen IT, Vertrieb und Produktentwicklung sowie internationale Board- und Aufsichtsratsmandate. Zabransky studierte Elektrotechnik und Automatisierungstechnik an der Technischen Universität Wien und absolvierte zahlreiche internationale Weiterbildungsprogramme, unter anderem an der Harvard Business School und der INSEAD.

Ein Foto von Sascha Zabransky finden Sie unter https://go.ots.at/QaIHF6Xb

Über die Wiener Stadtwerke Gruppe

Die Wiener Stadtwerke sind der bedeutendste Infrastrukturdienstleister im Großraum Wien. Als Wirtschaftsmotor ist Österreichs größter kommunaler Infrastrukturdienstleister mit über 19.000 Mitarbeiter*innen und 5 Milliarden Euro Umsatz eine treibende Kraft für den Wirtschaftsstandort Wien. Zum Konzern gehören Wien Energie, Wiener Netze, Wiener Linien, Wiener Lokalbahnen, Wipark, immOH!, WienIT sowie Bestattung Wien und Friedhöfe Wien.