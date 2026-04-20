Landesklinikum Horn setzt neue Maßstäbe in der Herzdiagnostik

St. Pölten (OTS) -

Eine neue, schonende Methode hilft jetzt, eine bestimmte Herzerkrankung (Herz-Amyloidose) zu erkennen und in Folge zu behandeln. „Die Herz-Amyloidose ist eine seltene, aber ernstzunehmende Erkrankung, bei der sich abnorme Eiweißablagerungen, sogenannte Amyloide, im Herzmuskel ansammeln. Diese Ablagerungen können die Funktion des Herzens beeinträchtigen und zu Herzinsuffizienz, Herzrhythmusstörungen (Bradykardie, Arrhythmie – zu langsamer, unregelmäßiger Herzschlag), Flüssigkeitseinlagerungen (Beinödeme oder im Bauchraum) und Atemnot führen. Eine frühzeitige und korrekte Diagnose ist entscheidend für die Wahl der richtigen Therapie und die Verbesserung der Prognose“, erklärt Primar Mate Trogrlic, Leiter des Instituts für Nuklearmedizin am Landesklinikum Horn.

Er ergänzt: „Die Diagnose der Herz-Amyloidose kann aufgrund unspezifischer Symptome wie Atemnot, Müdigkeit, geschwollenen Beinen und Herzrhythmusstörungen schwierig sein. Bisher war oft eine invasive Herzmuskelbiopsie notwendig, um die Diagnose sicherzustellen. Dank moderner nuklearmedizinischer Verfahren steht nun eine schonendere und sehr zuverlässige Methode zur Verfügung: die sogenannte Szintigraphie“, so Primar Mate Trogrlic.

„Mit dieser modernen und schonenden Diagnosemethode können herzkranke Patientinnen und Patienten im Waldviertel und auch in ganz Niederösterreich noch besser behandelt werden. Damit hat das Landesklinikum Horn seine Position als führendes medizinisches Zentrum in der Region weiter gestärkt. Patientinnen und Patienten mit Verdacht auf eine Herz-Amyloidose können nun auch in Horn von den neuesten diagnostischen Möglichkeiten profitieren. Gerade bei einer so ernstzunehmenden Erkrankung wie der Herz-Amyloidose ist eine frühzeitige Abklärung von entscheidender Bedeutung“, erklärt auch Landesrat Anton Kasser.

Bei der Szintigraphie wird eine geringe Menge einer radioaktiven Substanz in die Vene gespritzt. Diese Substanz reichert sich spezifisch in den Amyloidablagerungen im Herzen an. Diese Methode wird bereits im Institut für Nuklearmedizin angewendet und bietet bisher wertvolle Erfahrungen. Generell ist die Szintigraphie zur Diagnostik der Herz-Amyloidose eine international anerkannte und gut etablierte Methode und ein nicht-invasives und schmerzfreies Verfahren mit geringer Strahlenbelastung. Das Institut für Nuklearmedizin am Landesklinikum Horn verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Durchführung und Auswertung von Szintigraphien und verwendet modernste Geräte und Technologien, um eine optimale Bildqualität und präzise Diagnostik zu gewährleisten.

Primar Trogrlic, Leiter des Instituts für Nuklearmedizin am Landesklinikum Horn, der die neue Methode eingeführt hat, betont die Bedeutung dieser Entwicklung: „Die Herz-Amyloidose ist eine Erkrankung, die oft lange Zeit unbemerkt bleibt. Früherkennung ist jedoch entscheidend für eine erfolgreiche Therapie. Mit der Szintigraphie können wir nun schon in einem frühen Stadium Veränderungen am Herzen erkennen und gezielte Behandlungsmöglichkeiten einleiten.“

Die Szintigraphie ist ein wichtiger Fortschritt in der Diagnostik der Herz-Amyloidose. Sie ermöglicht eine frühzeitige und schonende Diagnose, was entscheidend für die Einleitung einer adäquaten Therapie und die Verbesserung der Lebensqualität der Betroffenen ist. Primar Trogrlic meint abschließend: „Wir sind stolz darauf, unseren Patientinnen und Patienten diese innovative Untersuchungsmethode anbieten zu können. Unser Ziel ist es, die Lebensqualität unserer Patientinnen und Patienten durch frühzeitige Diagnose und gezielte Therapie zu verbessern.“

Weitere Informationen: Landesklinikum Horn-Allentsteig, Sonja Dietrich, Telefon 02982/9004-16010, E-Mail: [email protected]