„Report“: Pensionsdilemma, Wirtschaftskammer-Reformprozess, AKW-Renaissance und Cybertrading-Betrug

Wien (OTS) -

Yilmaz Gülüm präsentiert den „Report“ am Dienstag, dem 21. April 2026, um 21.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit folgenden Themen:

Pensionsdilemma: Budgetsanierung oder Wählerstimmen?

„Es ist nicht so furchtbar schwer, ein bisschen mutiger zu sein“, sagte WIFO-Chef Gabriel Felbermayr vergangene Woche in der ORF-„Pressestunde“. Damit meinte er, dass die Regierung auch Einsparungen bei den Pensionen in Betracht ziehen sollte, um das Budget wieder in den Griff zu bekommen. Rund um die aktuell laufenden Budgetverhandlungen bringen sich die Pensionistenvertreter jedoch bereits in Stellung und pochen darauf, dass gerade hier nicht gespart wird. Doch ist das angesichts des aktuellen Budgetdefizits finanzierbar? Das Wählerpotenzial bei den Seniorinnen und Senioren haben jedenfalls auch die Freiheitlichen mittlerweile erkannt. Sie unterstützen das private Pensionsvolksbegehren eines ehemaligen Bundesverwaltungsrichters, das die volle Inflationsabgeltung für Pensionen fordert. Die Koalition steckt damit in einem Dilemma: Kann man in der derzeitigen Budgetsituation auf Einsparungen bei den Pensionen verzichten, nur um diese Wählergruppe nicht zu verstimmen? Und was heißt das für alle Erwerbstätigen? Denn irgendwo muss der Gürtel enger geschnallt werden. Laura Franz und Sophie-Kristin Hausberger haben sich auf die Suche nach Antworten begeben.

Wirtschaftskammer – Warten auf Reformen

Rund fünf Monate nach dem öffentlichen Aufschrei über üppige Gehaltserhöhungen von Wirtschaftskammerfunktionären und dem darauffolgenden turbulenten Rücktritt von Harald Mahrer startet die neue Präsidentin Martha Schultz einen breit angelegten Reformprozess. Alle Fraktionen sind eingebunden. Doch reicht das, um echte Veränderungen anzustoßen? Manche Unternehmerinnen und Unternehmer zweifeln weiterhin am tatsächlichen Reformwillen. Martin Pusch und Alexandra Nöbauer besuchen Betriebe, sprechen mit Unternehmen sowie der Politik und fragen: Kommt jetzt der große Wurf – oder bleibt es bei kleinen Schritten?

Dazu im Interview mit Eva Linsinger: Martha Schultz, neue Wirtschaftskammerpräsidentin

AKW-Renaissance

Vor 40 Jahren kam es im Atomkraftwerk Tschernobyl zu einer Katastrophe. Österreich fühlte sich daraufhin in seinem Anti-AKW-Kurs bestätigt. Doch angesichts steigender Energiepreise und geopolitischer Konflikte gewinnt die Kernkraft in Europa wieder an Attraktivität. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bezeichnete die Abkehr von der Atomenergie jüngst als strategischen Fehler. In Deutschland pocht die Union auf ein „Aus vom Atom-Aus“ und auch Frankreich plant, die Atomkraft in den kommenden Jahren deutlich auszubauen. Ulla Kramar-Schmid und Barbara Krivanek gehen der Frage nach, ob sich auch in Österreich die Stimmung wandelt.

Der Betrug mit dem schnellen Geld

Hohe Gewinne durch Cybertrading wurden versprochen – doch das Geld ist weg. Allein in Österreich werden rund 3.000 Opfer vermutet, so das Bundeskriminalamt. Die Dunkelziffer: ungewiss. Elfriede Sixt hat in Wien mittlerweile eine Opferschutzgruppe gegründet. Sie weiß, dass es jeden treffen hätte können: „Wir haben Lehrer, wir haben Polizisten, wir haben Unternehmer. Wir haben natürlich auch den Lastwagenfahrer und die Putzfrau. Es ist keiner gefeit.“ Edgar Verheyen hat sich auf die Suche nach den weit verzweigten Betrugsfirmen gemacht.