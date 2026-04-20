  • 20.04.2026, 11:54:32
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  • OTS0082

AK Anderl zu Lohntransparenz: Lücke endlich schließen!

Wien (OTS) - 

Bis Juni muss Österreich die EU-Richtlinie zur Lohntransparenz umsetzen. Doch die Vertreter der Wirtschaft mauern. „Österreich hat einen der höchsten Gender Pay Gaps in der EU. Jetzt ist die Chance da, diese Lücke endlich schließen zu können. Doch anstatt bei den Löhnen und Gehältern Gleichstellung zu schaffen, sollen offensichtlich veraltete und diskriminierende Strukturen aufrechterhalten werden. Es zeigt sich ein deutliches Muster, ob bei der Lohntransparenz oder fairer Bezahlung von Teilzeitbeschäftigten: Es scheint so, als wären die Frauen in Österreich den Vertretern der Betriebe nicht das wert, was sie tatsächlich leisten. Das ist absolut beschämend“, kritisiert AK Präsidentin Renate Anderl. Sie fordert die rasche und konsequente Umsetzung der EU-Richtlinie, damit „Frauen endlich gleichen Lohn für gleiche Arbeit erhalten“.

Mehr als die Hälfte der Beschäftigten in Österreich sind Frauen. „Frauen halten unser Land am Laufen – und erhalten dafür als Belohnung weniger Geld. Das muss sich endlich ändern. Wir wollen beim Gender Pay Gap nicht mehr länger zum Schlusslicht in der EU gehören“, so Anderl.

Lohntransparenz ist ein zentraler Hebel für gerechte Einkommen. Anderl: „Klar ist, dass ohne Transparenz die strukturelle Benachteiligung von Frauen bestehen bleibt. Maßnahmen für mehr Einkommensgerechtigkeit dürfen daher nicht weiter verzögert werden.“

Konkret fordert die AK:

+ Die rasche und konsequente Umsetzung der EU-Richtlinie – denn mehr Klarheit über Einkommen schafft Fairness.

+ Transparenz bei allen Entgeltbestandteilen, inklusive Zulagen und Boni.

+ Gehaltsinfos vor der Bewerbung, keine Fragen zum bisherigen Einkommen.

+ Information über Durchschnittsgehälter bei vergleichbarer Tätigkeit.

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