RZ Weißer Hof in Klosterneuburg möge ein RZ bleiben

Österreich (OTS) -

Das Rehabilitationszentrum Weißer Hof der AUVA in Klosterneuburg, NÖ, wird verkauft. Der Zuschlag soll Ende 2026 bzw Anfang 2027 erfolgen.

Das Rehabilitationszentrum Weißer Hof ist eine Vorzeigeeinrichtung in Punkto medizinischer Rehabilitation und soll für Rehabilitation in der Natur und als wichtige Trainingsstätte für den Behindertensport erhalten bleiben.

Prominente (Patient*innen) wie Andreas Onea und Erich Artner sind Profisportler*innen geworden und betonen immer wieder die Stärken des Weißen Hofs.

Zwei ehemalige Patient*innen des Weißen Hofs haben während der Corona Pandemie im Jänner 2020 über #meinaufstehn eine Petition für den Erhalt des Weißen Hofs als Rehabilitationszentrum ins Leben gerufen:

Frau Mag. Susanne Prager-Schugardt, durch einen Unfall querschnittsgelähmt und auf den Rollstuhl angewiesen und Herr Ing. Thomas Musska, nach einem Unfall unterschenkelamputiert.

Der Weiße Hof muss erhalten bleiben! | mein #aufstehn

Bisher haben fast 24.000 Unterstützer*innen diese Petition unterschrieben.

Die beiden Patient*innen haben im Jänner 2021 während der Pandemie ein Buch mit persönlichen Geschichten über den Weißen Hof aus der Sicht von zahlreichen Patient*innen herausgebracht und dies zuvor rechtlich prüfen lassen.

Das Buch ist 2021 an zahlreiche politische Entscheidungsträger und Interessens-vertretungen verschickt worden, u.a. an das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz und liegt in den notwendigen Bibliotheken auf.

Am 15.9.2023 konnten Herr Ing. Musska und Frau Mag. Prager-Schugardt dem Bundesministerium für Soziales, als Aufsichtsbehörde der AUVA, die Unterschriften der Petition für den Weißen Hof überreichen und ein ausführliches Gespräch mit der Sektion 2, zuständig für Sozialversicherungen, führen.

Beide Patient*innen setzen sich seit Jahren engagiert und im Rahmen der Möglichkeiten mit ihren Beeinträchtigungen für den Weißen Hof ein und werden das auch weiterhin tun.

Das Rehabilitationszentrum Weißer Hof soll auch durch die neuen Betreiber für die Rehabilitation und den Behindertensport erhalten bleiben.

Mag. Susanne Prager-Schugardt