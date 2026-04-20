Kunsthalle Wien präsentiert Lebt und arbeitet in Wien: Contemporary Art from Vienna

Wien (OTS) -

Die Kunsthalle Wien präsentiert die umfassendste Übersicht über die Wiener Szene der Gegenwartskunst, die die Institution seit über einem Jahrzehnt organisiert hat.

Sechs Monate lang werden im Rahmen der Ausstellung Lebt und arbeitet in Wien: Contemporary Art from Vienna in allen Räumlichkeiten an beiden Standorten im Museumsquartier und am Karlsplatz über 130 Kunstwerke von 56 in Wien lebenden und arbeitenden Künstler*innen zu sehen sein, darunter Malerei, Skulptur, Installation, Zeichnung, Fotografie, Performance, Ton, Film und Video. Begleitet von einem Programm mit Vorträgen, Performances und Veranstaltungen hebt die Ausstellung die Stadt als dynamischen Produktionsort hervor, in dem Kunst durch eine kritische Auseinandersetzung mit konservativen Kräften und das Bewusstsein für die eigene Handlungsfähigkeit geprägt wird.

Erstmals im Jahr 2000 von der Kunsthalle Wien organisiert, knüpft die fünfte Ausgabe von Lebt und arbeitet in Wien an eine langjährige Tradition an, die den lebendigen künstlerischen Diskurs und die vielfältige Künstler*innengemeinschaft Wiens würdigt. Kuratiert von Daniel Baumann, Michelle Cotton und Monika Georgieva, fokussiert sich die Ausstellung auf neue und aktuelle Werke: 38 Künstler*innen haben für die Ausstellung neue Werke geschaffen und zahlreiche Arbeiten sind zum ersten Mal in Wien zu sehen.

Pressekonferenz mit Ausstellungsrundgang:

Donnerstag, 30. April 2026, 10 Uhr, Kunsthalle Wien Karlsplatz

Die Einführung gefolgt von einem Rundgang durch alle Ausstellungsräume am Karlsplatz und im Museumsquartier. Die Kurator*innen und Künstler*innen stehen für Fragen bereit.



Alle Presseunterlagen finden Sie unter:

Lebt und arbeitet in Wien Contemporary Art from Vienna – Kunsthalle Wien

Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und stehen gerne mit weiteren Informationen zur Verfügung!