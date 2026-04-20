- 20.04.2026, 11:34:33
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TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg: „Kulinarik Käse – Mehr als Tradition“
Am 26. April um 16.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON
Ob geschmeidig-würzig oder elegant-natürlich: Käse hat in Vorarlberg in den letzten Jahren mühelos seinen Platz in der modernen Kulinarik gefunden. Von Montafoner Sushi bis hin zu Sura-Käs-Eis werden Käsegerichte von Sterneköchen wie ambitionierten Hobbyköchen landauf, landab kreativ interpretiert. Die TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg zeigt eine g’schmackig-kulinarische Entdeckungsreise durch das westlichste Bundesland Österreichs ganz nach dem Motto: Vorarlberg ist weit mehr als nur Käsknöpfle.
Gestaltung: Karin Stecher
Kamera: Günter Assmann
Schnitt: Michelle Woschek
Redaktion: Angelika Simma-Wallinger
Gesamtleitung: Markus Klement
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