TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg: „Kulinarik Käse – Mehr als Tradition“

Wien (OTS) -

Ob geschmeidig-würzig oder elegant-natürlich: Käse hat in Vorarlberg in den letzten Jahren mühelos seinen Platz in der modernen Kulinarik gefunden. Von Montafoner Sushi bis hin zu Sura-Käs-Eis werden Käsegerichte von Sterneköchen wie ambitionierten Hobbyköchen landauf, landab kreativ interpretiert. Die TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg zeigt eine g’schmackig-kulinarische Entdeckungsreise durch das westlichste Bundesland Österreichs ganz nach dem Motto: Vorarlberg ist weit mehr als nur Käsknöpfle.

Gestaltung: Karin Stecher

Kamera: Günter Assmann

Schnitt: Michelle Woschek

Redaktion: Angelika Simma-Wallinger

Gesamtleitung: Markus Klement