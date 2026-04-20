Theater, Kabarett, Lesungen, Buchpräsentationen und mehr

St. Pölten (OTS) -

Am Mittwoch, 22. April, findet ab 20 Uhr im Volkshaus Himberg eine Vorpremiere von „Wie es mir gefällt“ statt: In seinem Jubiläumsprogramm spaziert Andreas Vitasek durch seine bisherigen Programme, mischt Altbewährtes mit Neuem, improvisiert und streut Theaterszenen ein. Nähere Informationen und Karten unter 0664/99033268, e-mail [email protected] und www.volkshaus-himberg.at.

Am Donnerstag, 23. April, wird ab 18.30 Uhr in der Buchhandlung Kral St. Gabriel in Maria Enzersdorf das Buch „Choices - Wie würdest du dich entscheiden?“ von Katharina Riha vorgestellt, in dem die Autorin eine Love-Story um eine junge Frau entwickelt, die sich zwischen Sicherheit und Begehren entscheiden muss. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02236/47834, e-mail [email protected] und www.kral-buch.at/events.

Ebenfalls am Donnerstag, 23. April, wird ab 19.30 Uhr im Zentrum für interkulturelle Begegnungen (ZiB) in Baden der Film „Dem Buchenwald-Häftling Robert Böhmer auf der Spur“ gezeigt, in dem Ronny Böhmer den Weg seines Vaters vom „Aktionsjuden“ im KZ Buchenwald zur Internierung als „feindlicher Ausländer“ in Frankreich nachzeichnet; im Anschluss gibt es ein Gespräch mit dem Regisseur. Der Eintritt ist frei; Zutritt nur nach Anmeldung und mit Lichtbildausweis. Nähere Informationen und Anmeldungen unter https://www.ikg-wien.at/doku-bn-26

Im Cinema Paradiso Baden wiederum wartet am Donnerstag, 23. April, ab 19.30 Uhr die nächste Runde „Tagebuch Slam“ mit jeweils zwei Beiträgen, die älter als fünf Jahre sein müssen und maximal fünf Minuten dauern dürfen. Nähere Informationen und Karten unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.

Am Freitag, 24. April, ist Dr. Bohl erstmals zu Gast im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf und widmet sich ab 19.30 Uhr in seinem Kabarettprogramm „Solo“ dem Minenfeld von Dates. Nähere Informationen und Karten unter 02956/2204-16, e-mail [email protected] und www.konzerthaus-weinviertel.at.

Ein erstes Kabarett-Soloprogramm gibt es am Freitag, 24. April, auch in der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk zu sehen, wo Thomas Mraz ab 20 Uhr „Mraz first" postuliert. Nähere Informationen und Karten unter 02752/54060, e-mail [email protected] und www.wachaukulturmelk.at.

In Stöhrs Lesefutter in Traiskirchen ist am Freitag, 24. April, ab 19 Uhr Julia Pauss zu Gast, die mit „Kiss of the Broken – Seine Liebe ist ihre Verdammnis“ den zweiten Band ihrer düsteren Spicy-Romantasy präsentiert. Nähere Informationen und Karten unter 02252/57097, e-mail [email protected] und https://stoehrs-lesefutter.at

Gelesen wird am Freitag, 24. April, auch im Schloss Kottingbrunn, wo Peter Meissner ab 19.30 Uhr sein neues Buch „Opa, erzähl mir von den 80ern!“ vorstellt, in dem er seine Erinnerungen an das Jahrzehnt der Begeisterung für Aerobic und Inlineskates, der Sorge um den Sauren Regen, der Auseinandersetzung um die Hainburger Au und der Freude über den Fall des Eisernen Vorhangs schildert. Eigene Lieder und Schlager aus den 1980er-Jahren werden an diesem Abend ebenfalls zu hören sein. Nähere Informationen und Karten unter 02252/74383, e-mail [email protected] und www.kulturszene.at.

Am Freitag, 24. April, lädt auch die Stadtbücherei Krems im Rahmen der „Langen Nacht der Bibliotheken“ Kinder und Erwachsene zu einem abwechslungsreichen Programm: Gestartet wird um 14.30 Uhr mit der für Kinder konzipierten Lesung „Der Weg eines Museumsstücks. Vom Ankauf zur Ausstellung“, danach geht es ins museumkrems, wo ab 17 Uhr bei einer Führung hinter die Kulissen geblickt werden kann. Ab 18 Uhr liest dann Marlen Schachinger-Pusiol aus ihrer Erzählung „Der Mann, der einen Berg versetzte, da seine Frau ihr Leben lebte“, ehe der Schreibworkshop „Nutzloses Wortewerfen“ mit Fritz Gillinger ab 19.30 Uhr das Programm beendet. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Nähere Informationen unter 02732/801-382, e-mail [email protected] und www.krems.at/buecherei.

In der Bühne im Hof in St. Pölten steht am Freitag, 24. April, der Live-Podcast „Es wird a Leich’ sein“ mit dem Gerichtsmediziner Christian Reiter und dem Investigativjournalisten Florian Klenk auf dem Programm. Am Samstag, 25. April, zaubern dann die Jonglierweltmeister Jonglissimo in ihrem Programm „Radiance“ mit LED-Jonglage und kunstvollen Lichteffekten faszinierende Lichtphänomene der Natur auf die Bühne. Beginn ist jeweils um 19.30; nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail [email protected] und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail [email protected].

„Auch Musiker kochen nur mit Wasser“ heißt es am Freitag, 24. April, im TAM, dem Theater an der Mauer in Waidhofen an der Thaya, wo Herbert Höpfl ab 19.30 Uhr Anekdoten, Schmähs und wahre Begebenheiten aus 40 Jahren Musikleben erzählt. Am Sonntag, 26. April, folgt ab 18 Uhr mit der Komödie „Freundinnen oder Die beste Art Whiskey zu trinken" von Magdalena Marszalkowska ein Gastspiel des Theaters Inszene. Nähere Informationen und Karten unter 02842/52955, e-mail [email protected] und www.tam.at.

Das Theater am Steg in Baden begeht am Freitag, 24. April, den „Tag des Buches“: Gestartet wird um 15 Uhr mit der Lesung „Badespaß & Kurstadtkipferl – Eintauchen ins Welterbe" mit Alexandra Harrer, ab 16 Uhr wird „Die Zauberflöte für Kinder erzählt", und zwar von René Rumpold und Sandra Sagmeister-Pensch. Ab 19 Uhr liest zudem Fritz Dittlbacher aus seinen Büchern „Warum in Wien das Römische Reich unterging ...“ und „Warum Wein einst gesünder als Wasser war ...“. Am Dienstag, 28. April, liest hier dann Marlen Schachinger-Pusiol beim nächsten „Literaturkaffeehaus“ ab 19 Uhr aus ihrer Erzählung „Der Mann, der einen Berg versetzte, da seine Frau ihr Leben lebte“. Der Eintritt zum „Tag des Buches“ und ins „Literaturkaffeehaus“ ist frei; Spenden sind erbeten. Nähere Informationen und Anmeldungen für den 24. April in der Stadtbücherei Baden unter 02252/86800-690 und e-mail [email protected] bzw. Informationen für den 28. April bei der Kulturabteilung der Stadtgemeinde Baden unter 02252/86800-522, und e-mail [email protected].

In der Kulturwerkstatt Hirschbach erzählt Heinz Marecek am Samstag, 25. April, ab 20 Uhr in „Vorhang auf! - Erlesenes & Erlebtes“ von der Skurrilität der Theaterwelt, von kleinen Missgeschicken und großen Katastrophen – auf der Bühne, hinter den Kulissen, im Souffleurkasten, in den Direktionen und in den Garderoben. Nähere Informationen und Karten unter 0664/9202792, e-mail [email protected] und www.kultur-hirschbach.com.

Am Samstag, 25. April, bringt auch der Kabarettist und Autor Klaus Oppitz ab 20 Uhr im Theater Forum Schwechat sein Kabarettprogramm „Saugfrast“ auf die Bühne. Nähere Informationen und Karten unter 01/7078272, e-mail [email protected] und www.forumschwechat.com.

Ebenfalls am Samstag, 25. April, begibt sich das Künstlerinnen- und Künstlerkollektiv ASAGAN ab 15 Uhr in der Kunsthalle Krems in seinem Mitmach-Theater „Kunstpiratin Pia unterwegs“ wieder interaktiv auf Reisen durch das Weltkulturerbe Wachau. Nähere Informationen und Karten unter 02732/908010 und www.kunstmeile.at/kunstpiratin-pia.

In der Spitzenfabrik St. Pölten feiert am Samstag, 25. April, ab 19.30 Uhr „Was fehlt Ihnen zum Glück? – Fragebogen“ von Max Frisch, eine Produktion des „Bürger*innentheaters“ des Landestheaters Niederösterreich, Premiere (Inszenierung Nehle Dick). Die österreichische Erstaufführung, die ein theatraler Anlass sein soll, sinnlich erfahrbar zu machen, was uns alle betrifft oder was wir nur ganz persönlich erzählen können, ist in Folge am 28. und 29. April sowie 12., 16., 26. und 29. Mai jeweils ab 19.30 Uhr zu sehen. Nähere Informationen und Karten unter 02742/908080-600, e-mail [email protected] und www.landestheater.net.

Einen Tag nach seinem Auftritt in Hirschbach, am Sonntag, 26. April, ist Heinz Marecek mit seinem Programm voller Pointen, Anekdoten und Geschichten aus fünf Jahrzehnten Theaterleben unter dem Titel „Vorhang auf! - Erlesenes & Erlebtes“ auch in den Stadtsälen Traiskirchen zu Gast. Beginn ist um 11 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Kulturamt Traiskirchen unter 050/355-380 und e-mail [email protected].

Am Dienstag, 28. April, erzählt Thomas Brezina ab 19.30 Uhr in den Kasematten von Wiener Neustadt in „Lieben, Lachen, anders machen“ aus seiner Vita und gibt Anleitungen für ein Leben voller Freude. Nähere Informationen und Karten unter 02622/373-933, e-mail [email protected] und www.webshop-wn.at bzw. www.kasematten-wn.at.

Schließlich feiert am Dienstag, 28. April, im Rahmen der „Ybbsiade“ ab 19.30 Uhr im Mitterbauer Busterminal in Ybbs „Umsonst!“ von Johann Nestroy, die diesjährige Produktion des Lastkrafttheaters in der Regie von Nicole Fendesack, Premiere. Der Eintritt ist frei; Zählkarten unter www.ybbsiade.at. Nähere Informationen unter 0699/11127543 und 0676/6947625, e-mail [email protected] und www.lastkrafttheater.com.