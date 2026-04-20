Zweimal Spitze: Vinzenz Kliniken Wien gehören zu Österreichs besten Kliniken

Wien (OTS) -

Das Herz-Jesu Krankenhaus und das Göttlicher Heiland Krankenhaus zählen zu den fünf besten Kliniken Wiens. Das bestätigt der Klinik Award Austria 2026, verliehen von der ÖGVS – Gesellschaft für Verbraucherstudien. Bewertet wurden Patient*innenzufriedenheit und Prozessqualität. Beide Häuser erhielten zusätzlich das Prädikat „herausragend“ – eine Auszeichnung, die nur österreichweiten Spitzenreitern vorbehalten ist.

Platz 2 und Platz 5 im Wien-Ranking

Das Göttlicher Heiland Krankenhaus belegt im wienweiten Vergleich den 2. Platz, das Herz-Jesu Krankenhaus erreicht Platz 5. Damit stellen die Vinzenz Kliniken Wien zwei der fünf besten Krankenhäuser der Bundeshauptstadt und unterstreichen ihre Rolle als verlässliche Anlaufstelle für Patient*innen.

Das sagen die Geschäftsführerinnen

„Traditionell hat das Qualitätsmanagement einen sehr hohen Stellenwert bei uns. Wir sehen die Platzierung als Bestätigung und als Ansporn, die Versorgung für die Patient*innen kontinuierlich weiterzuentwickeln“, erläutert Michaela Latzelsberger, Geschäftsführerin Göttlicher Heiland Krankenhaus Wien. Elvira Czech, Geschäftsführerin des Herz-Jesu Krankenhauses, ergänzt: „Das Ergebnis zeigt, dass unser konsequenter Fokus auf Qualität, Verlässlichkeit und menschliche Zuwendung bei den Patient*innen ankommt und spürbar einen Unterschied macht“.

Was Patient*innen wissen sollten: Spezialisierungen auf einen Blick

Beide Häuser bieten spezialisierte Versorgung auf höchstem Niveau. Das Göttlicher Heiland Krankenhaus steht für eine breite internistische und chirurgische Versorgung. Die Fachklinik führt eine der größten Chirurgien Wiens mit einem Adipositas Zentrum. Sie ist in Österreich aktuell Nummer 1 bei Angiographien peripherer Gefäße und versorgt mehr als ein Viertel aller Gefäßerkrankungen Wiens. Bei der Behandlung von Herz-Kreislauferkrankungen zählt sie mit der Spezialisierung auf invasive und nicht-invasive Eingriffe zu den führenden Wiens. Die Neurologie mit Stroke Unit ist an das Schlaganfallrad der Stadt Wien angebunden.

Der Schwerpunkt des Herz-Jesu Krankenhauses im 3. Bezirk liegt in einer hochspezialisierten Orthopädie. Knapp die Hälfte aller Knie- und Hüftendoprothesen in Wien wird hier implantiert. Einen wichtigen Akzent für die städtische Gesundheitsversorgung setzt das Therapiezentrum Chronischer Schmerz im Rabenhof. Chronische Schmerzen betreffen in Österreich rund 1,5 Millionen Menschen. Dazu zählt das Haus zu den führenden Kompetenzzentren in der Rheumatologie, Osteologie und Schlafmedizin.

Qualität als täglicher Auftrag

Die aktuelle Auszeichnung bestätigt das konsequente Engagement beider Häuser für ihre Patient*innen. Neben internen Qualitätsmaßnahmen setzen die Vinzenz Kliniken Wien auf Prozessoptimierung und enge Kooperationen – etwa durch die Anbindung der Ambulanzen an die Gesundheitsnummer 1450 und die enge Zusammenarbeit mit dem Wiener Gesundheitsverbund.