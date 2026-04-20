Windkraft Simonsfeld feiert „Tag der Anerkennung von Freiwilligen”

Ernstbrunn (OTS) -

Wenn bei der Freiwilligen Feuerwehr Alarm ausgelöst wird, im Sportverein Trainings organisiert werden oder soziale Projekte Unterstützung brauchen, sind viele Mitarbeiter*innen der Windkraft Simonsfeld zur Stelle. Denn ihr Engagement endet nicht mit dem Arbeitstag – es ist ein fixer Bestandteil ihres Alltags.

Unterstützung für Freiwilligen-Arbeit

Anlässlich des Tages der Anerkennung von Freiwilligen am 20. April rückt die Windkraft Simonsfeld das vielfältige Engagement ihrer Mitarbeiter*innen in den Fokus. Um freiwillige Tätigkeiten - wie bei Blaulichtorganisationen oder sozialen Einrichtungen - bestmöglich zu unterstützen, schafft die Windkraft Simonsfeld klare Rahmenbedingungen: Mitarbeiter*innen können pro Kalenderjahr bis zu 17 Stunden für solche Tätigkeiten nutzen. Zusätzlich stehen jährlich bis zu 8,5 Stunden für einschlägige Fortbildungen zur Verfügung. Dass dieses Angebot angenommen wird, zeigen die Zahlen: Im Jahr 2025 waren Windkraft Simonsfeld Mitarbeiter*innen rund 65 Stunden im ehrenamtlichen Einsatz.

Engagement als Teil der Unternehmenskultur und - strategie

Das Selbstverständnis der Windkraft Simonsfeld basiert seit ihrer Gründung vor 30 Jahren darauf, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Wie stark dieses Verständnis im Unternehmen verankert ist, bestätigt eine interne Umfrage: Der Großteil der Mitarbeiter*innen ist außerhalb der Arbeit in Vereinen oder ehrenamtlich aktiv – besonders häufig bei der Freiwilligen Feuerwehr, in Sportvereinen, sozialen Initiativen oder in der lokalen Gemeinschaftsarbeit.

„Freiwilliges Engagement ist ein wichtiger Beitrag für unsere Gesellschaft und wir sehen es als unsere Verantwortung, dieses Engagement bestmöglich zu unterstützen“, so Alexander Hochauer, Vorstand der Windkraft Simonsfeld. „Es zeigt, wie viel Einsatzbereitschaft und Zusammenhalt in unserem Team steckt.“

Corporate Volunteering Teamwork

Auch im Rahmen des Arbeitsalltags schafft das Unternehmen Möglichkeiten, sich einzubringen: Bei Corporate-Volunteering-Projekten engagierten sich 2025 über 40 Mitarbeiter*innen und leisteten gemeinsam 260 Stunden für soziale und ökologische Initiativen, wie zum Beispiel das Kolpinghaus, den WWF, Kindergärten und Tierschutz-Einrichtungen.

Windkraft Simonsfeld AG

Die Windkraft Simonsfeld AG mit Firmensitz in Ernstbrunn (NÖ) betreibt und entwickelt Wind- und Sonnenkraftwerke in Österreich und Europa. Mit 94 Windenergieanlagen in Österreich, zwei in Bulgarien und einem Sonnenkraftwerk in der Slowakei produzierte das Unternehmen den jährlichen Strombedarf von 163.000 Haushalten. Das internationale Energiewende-Unternehmen beschäftigt rund 151 Mitarbeiter*innen. Mit rund 2.700 Aktionär*innen ist die Windkraft Simonsfeld eines der größten Bürger*innen-Beteiligungsunternehmen Österreichs.

www.wksimonsfeld.at