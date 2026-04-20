Zwischen Aufruhr und Aufbruch: Punk und Arena präg(t)en Wiens Gegenkultur

Wien (OTS) -

Mit der Publikation „Wien du tote Stadt. Punk um 1980“ und der Ausstellung „Arena Wien. Jedenfalls ist es Liebe!“ widmet sich das Wien Museum zwei zentralen Kapiteln der jüngeren Stadtgeschichte: der Entstehung einer widerständigen Jugendkultur und der nachhaltigen Transformation urbaner Räume durch zivilgesellschaftliches Engagement.

Vor 50 Jahren sorgte Punk in England für ein Erdbeben – die Ausläufer waren etwas zeitverzögert auch in Wien zu spüren. Ab 1977 etablierte sich eine kleine, umtriebige Szene, die mit brachialer Musik und provokantem Auftreten das Wiener Spießertum in Alarmbereitschaft versetzte. Am Mittwoch, 22. April, wird die Publikation Wien du tote Stadt. Punk um 1980 im Wien Museum präsentiert. Sie versammelt 25 Interviews mit Protagonist:innen der Szene und viele zeitgenössische Fotos (allen voran aus dem Bestand von Michael Snoj), Plakate, Fanzines und weiteres Material mit subversiver Verve. Die gleichnamige Ausstellung folgt 2027.

Ab 1976 entstand auf dem ehemaligen Auslandsschlachthof ein Ort, der wie kaum ein anderer für die Institutionalisierung dieser Gegenkultur steht: Die Arena. Zu ihrem 50.-jährigen Jubiläum wird in der Community Gallery des Wien Museums ab 18. Juni die Geschichte ihrer Bewegung nachgezeichnet: Arena Wien. Jedenfalls ist es Liebe!

Ausgangspunkt ist die Besetzung vor rund 50 Jahren – ein Ereignis, das als verspätete, aber nachhaltige Ausprägung der 68er-Bewegung in Wien gilt. Zwar wurde das Gelände schließlich geräumt, doch auf einem anderen Teil des Areals fand die alternative Szene eine Heimat, die bis heute ein äußerst vitaler Treffpunkt und Veranstaltungsort geblieben ist.

Die Ausstellung, kuratiert von der Kunsthistorikerin und langjährigen Arena-Mitarbeiterin Constanze C. Czutta, schaut hinter die Kulissen eines Kulturbetriebs, der einerseits von einem widerständigen Selbstverständnis geprägt ist, sich andererseits als professioneller Konzertveranstalter im globalen Business positioniert hat.

Zum 50. Jubiläum und parallel zur Ausstellung erscheint Die Arena. Eine Wiener Geschichte, herausgegeben vom Verein Forum Wien Arena.

Wien du tote Stadt. Punk um 1980

Buchpräsentation am 22. April 2026, 18:30, im Wien Museum

Gleichnamige Ausstellung im Wien Museum 2027

Arena Wien

Jedenfalls ist es Liebe!

Wien Museum, Community Gallery, Karlsplatz 8, 1040 Wien

18. Juni 2026 bis 27. September 2026