  • 20.04.2026, 10:19:02
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  • OTS0048

Bei ChatGPT gefunden werden

Zwischen Hype, Mythen und realen Strategien

Wien (OTS) - 

KI Sichtbarkeit entwickelt sich aktuell zu einer der zentralen Fragen im digitalen Marketing. Während Unternehmen zunehmend auf Sichtbarkeit in ChatGPT setzen, fehlen klare Standards, belastbare Strategien und Orientierung.

Ein kostenloses LinkedIn Live am 23. April 2026 um 19:00 Uhr greift genau dieses Spannungsfeld auf. Zu Gast ist Rilwan Mogaji, Mitbegründer von Mogaji Digital Communications OG. Moderiert wird das Gespräch von der Wirtschaftspodcasterin Emily Erker (Lady Sunshine mit Wiener Dialekt)

Im Fokus stehen konkrete Einblicke für Sichtbarkeit in ChatGPT :

  • Wie Unternehmen tatsächlich bei ChatGPT gefunden werden
  • Welche Mythen sich aktuell hartnäckig halten
  • Wie Sichtbarkeit messbar zu Anfragen wird

Das Gespräch richtet sich an Unternehmen, Marketingverantwortliche und Medien, die verstehen wollen, wie sich Sichtbarkeit im Zeitalter von KI tatsächlich verändert.

Kostenlos teilnehmen

Rückfragen & Kontakt

Mogaji Digital Communications OG
Rilwan Mogaji
Telefon: +4369911734984
E-Mail: [email protected]
Website: https://seo-agenturwien.at/

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