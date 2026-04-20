Lotto: Am Mittwoch geht es um einen Doppeljackpot mit 2 Millionen Euro

Wien (OTS) -

Das Ergebnis der Gewinnermittlung der Ziehung vom vergangenen Sonntag ist de facto ident mit jenem der Bonus-Ziehung vom vergangenen Freitag: Auch gestern gab es weder einen Sechser bei Lotto „6 aus 45“ noch einen bei LottoPlus, und einen Sologewinn beim Joker.

Da es bei „6 aus 45“ erneut keinen Tipp mit den „sechs Richtigen“ gegeben hat, geht es nun am Mittwoch um einen Doppeljackpot, und dabei wartet eine Gewinnsumme von rund 2 Millionen Euro.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es am Sonntag einen Sologewinn in Wien, der mit dem zweiten von fünf Quicktipps erzielt wurde. Dieser Solotreffer brachte einen Gewinn in Höhe von rund 78.000 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus ist am Sonntag ebenfalls ein Sechser ausgeblieben. Darüber durften sich wieder die Gewinne:innen eines Fünfers freuen, denn auf sie wurde die Gewinnsumme aufgeteilt. Und da gibt es 26 Spielteilehmer:innen, die jeweils knapp 8.000 Euro erhalten. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde am Mittwoch geht es um etwa 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es wie auch schon am Freitag bei der Bonus-Ziehung einen Sologewinn. Diesmal geht er allerdings nicht in den Süden Österreichs, sondern ganz in den Westen, nämlich nach Vorarberg. Das „Ja“ zum Joker war diesmal mehr als 173.000 Euro wert.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Thomas May.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Sonntag, den 19. April 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen