  • 20.04.2026, 09:04:34
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NID startet hochwertiges Wohnprojekt in Top-Lage am Boulevard Melk

Spatenstich für „Jake & Rose“ in Melk

Die NID setzt im Beisein von Bürgermeister Patrick Strobl und Vizebürgermeister Wolfgang Kaufmann den Spatenstich zum Baustart des Wohnprojekts Jake & Rose im Herzen von Melk.

Mit „Jake & Rose“ realisieren wir ein freifinanziertes Eigentumsprojekt, das derzeit einzigartig in Melk ist und leisten damit einen wichtigen Beitrag, den bestehenden Wohnbedarf in der Region zu bedienen. Die Eigentumswohnungen überzeugen durch ihre äußerst attraktive Lage sowie ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und bieten mit durchdachten Grundrissen und Top-Ausstattung sowohl für Eigennutzer als auch für Anleger eine ideale Wohn- und Investitionslösung

Bmstr. Ing. Michael Neubauer, Geschäftsführer der NOE Immobilien Development GmbH

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St. Pölten/Melk (OTS) - 

Mit dem feierlichen Spatenstich zum Wohnprojekt „Jake & Rose“ in Melk gibt die NOE Immobilien Development GmbH (NID) im Beisein von Bürgermeister Patrick Strobl und Vizebürgermeister Wolfgang Kaufmann den offiziellen Startschuss für die Bauphase. Der Spatenstich markiert dabei einen zentralen Meilenstein in der Projektentwicklung: Nach intensiver Planungs- und Genehmigungsphase beginnt nun die konkrete Realisierung vor Ort und damit die sichtbare Umsetzung eines Bausteins des neuen Boulevards in der Altstadt von Melk.

Mit „Jake & Rose“ erweitert die NID ihr Portfolio um ein weiteres Projekt in Niederösterreich und unterstreicht ihren Anspruch, qualitätsvollen Wohnraum in gefragten Lagen zu schaffen. In der Jakob-Prandtauer-Straße errichtet die NID mit dem Bauunternehmen Held & Francke Baugesellschaft m.b.H. bis Ende 2027 insgesamt 27 freifinanzierte Eigentumswohnungen. „Mit „Jake & Rose“ realisieren wir ein freifinanziertes Eigentumsprojekt, das derzeit einzigartig in Melk ist und leisten damit einen wichtigen Beitrag, den bestehenden Wohnbedarf in der Region zu bedienen. Die Eigentumswohnungen überzeugen durch ihre äußerst attraktive Lage sowie ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und bieten mit durchdachten Grundrissen und Top-Ausstattung sowohl für Eigennutzer als auch für Anleger eine ideale Wohn- und Investitionslösung“, so Bmstr. Ing. Michael Neubauer, Geschäftsführer der NID.

Die 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen mit Wohnflächen von rund 54 bis 103 m² verfügen alle über großzügige private Freiflächen und zeichnen sich durch eine funktionale Raumaufteilung aus. Hochwertige Materialien wie Echtholz-Parkettböden und moderne Marken-Sanitärprodukte unterstreichen den gehobenen Wohnstandard. Großzügige Fensterflächen mit 3-fach-Verglasung sorgen zudem für helle Räume und ein angenehmes Wohnambiente.

Auch in puncto Nachhaltigkeit setzt das Projekt klare Akzente: Eine energieeffiziente Bauweise, Fernwärme sowie eine Photovoltaikanlage am Dach gewährleisten eine ressourcenschonende und zukunftsorientierte Energieversorgung. Damit bietet „Jake & Rose“ ideale Voraussetzungen für modernes Wohnen. Die architektonische Planung stammt von Simon und Stütz Architekten.

Top-Lage am Boulevard Melk

Ein wesentliches Argument für das Projekt ist die ausgezeichnete Lage: Der Bahnhof Melk ist in rund zehn Gehminuten erreichbar, ebenso wie Nahversorger, Schulen, medizinische Einrichtungen und vielfältige Freizeitangebote. Zusätzliche Aufwertung erfährt das Umfeld durch die Entwicklung des Boulevard Melk. Im Zuge dieses Stadtentwicklungsprojekts entstehen neue Grün- und Aufenthaltsräume, darunter ein innovativer Stadtgarten mit klimafitten, heimischen Pflanzen. Ziel ist es, versiegelte Flächen zu reduzieren und die Aufenthaltsqualität sowie das Mikroklima nachhaltig zu verbessern. „Mit der Weiterentwicklung des Boulevards Melk setzt die Stadt einen wegweisenden Impuls für eine nachhaltige und lebenswerte Gestaltung inmitten des urbanen Zentrums. Im Mittelpunkt stehen die Schaffung einer attraktiven Verbindung zwischen der Melker Altstadt und dem Löwenpark sowie dem neuen Stadtgarten als Erholungsraum für alle Generationen“, betont Bürgermeister Patrick Strobl beim Spatenstich für das Neubauprojekte „Jake & Rose“ am neuen Boulevard Melk.

Alle Informationen zu Jake & Rose unter www.jakeandrose.at

Über die NOE Immobilien Development GmbH (NID)

Die NOE Immobilien Development GmbH (NID) mit Sitz in St. Pölten ist einer der führenden Immobilienentwickler in Ostösterreich. Der Fokus liegt auf der Entwicklung hochwertiger Neubauprojekte in Niederösterreich und Wien. Mit einem Projektvolumen von knapp 400 Millionen Euro zählt die NID zu den größten Playern in diesem Marktsegment.

Im Mittelpunkt stehen leistbare Eigentumswohnungen in Best-Lagen mit hoher Qualität, eine nachhaltige, standortgerechte Architektur sowie ein verantwortungsvoller Umgang mit dem städtebaulichen Umfeld. Die NID realisiert sowohl städtische als auch naturnahe Wohnprojekte in wachstumsstarken Regionen und setzt dabei auf enge Zusammenarbeit mit Gemeinden, Planungspartnern, Investoren und Vertrieb. Weitere Informationen: www.nid.immo

Wohntraum im Herzen von Melk

In attraktiver Lage im Herzen von Melk entsteht bis Ende 2027 mit „Jake & Rose“ ein hochwertiges Wohnprojekt mit 27 modernen Eigentumswohnungen.

Rückfragen & Kontakt

NOE Immobilien Development GmbH
Mag. Claudia Schreiber, MA
Marketing und Unternehmenskommunikation
Telefon: 0043 676 838 228 01
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.nid.immo

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