  • 20.04.2026, 09:01:07
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  • OTS0018

„Ich will zur DONAU“ – Kampagne geht in die nächste Runde

Neue Spots stellen das Zuhören und Verstehen noch stärker in den Mittelpunkt

Mockup DONAU Versicherung Werbewelle 2026
Wien (OTS) - 

Neue Spots stellen das Zuhören und Verstehen noch stärker in den Mittelpunkt

Die DONAU Versicherung setzt ihre erfolgreiche Kampagne „Ich will zur DONAU“ fort und startet am 20. April eine neue Werbewelle. Gemeinsam mit der Kreativagentur &US wurde die bestehende Kampagne geschärft und um neue Sujets sowie Bewegtbildformate ergänzt.

Der seit 2022 etablierte, starke Claim bleibt dabei bestehen, denn im Fokus steht der inhaltliche Ausbau der Markenkommunikation einer der führenden, österreichischen Versicherungsunternehmen. Die DONAU zeigt, was sie als Versicherin auszeichnet: zuhören, verstehen und Menschen in ihren persönlichen Lebensfragen begleiten und absichern.

„Wir entwickeln unsere Kampagne konsequent weiter und zeigen noch klarer, worauf es wirklich ankommt: die Menschen und ihre individuellen Fragen, Anliegen und Bedürfnissen zur Absicherung. Zuhören ist der erste Schritt für gute Versicherungsberatung – und genau das machen wir mit den neuen Sujets sichtbar“, beschreibt Franz Zeiler, Vorstand für Vertrieb, Marketing und Innovation der DONAU.

Ein Blick hinter die Bedürfnisse

Während die bisherigen Kampagnenmotive zentrale Bedürfnisse wie Sicherheit und Stabilität adressierten, geht die aktuelle Staffel einen Schritt weiter und zeigt, was hinter diesen Bedürfnissen liegt. In alltäglichen Situationen werden die Gedanken der Protagonist:innen hörbar gemacht. Dabei stehen Themen wie Zukunft und Verantwortung im Fokus – ehrlich, nahbar und direkt aus dem Leben gegriffen.

Österreichweit präsent

Die neue Werbewelle wird österreichweit ausgerollt und umfasst TV, Radio, Plakat, Social Media sowie Online-Kanäle. Die DONAU positioniert sich damit klar als Partnerin auf Augenhöhe und orientiert sich an den Lebensrealitäten der Kund:innen.

https://www.donauversicherung.at/donau/das-unternehmen/werbung

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DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group
Alexander Jedlička
Telefon: +43 50 330 - 73014
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.donauversicherung.at/

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