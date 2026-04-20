  • 20.04.2026, 09:01:03
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  • OTS0017

co/lab Gmunden eröffnet neuen Raum für Arbeit und Begegnung

Anfang April wurde in der Gmundner Altstadt ein Boutique Coworking Space für flexibles Arbeiten und bewussten Austausch eröffnet.

Besprechungsraum
Gmunden (OTS) - 

Das co/lab verbindet einen hochwertigen Coworking-Bereich mit flexibel nutzbaren Räumen und Formaten. Der Space kann auch stunden- oder tageweise gebucht werden. Das Angebot umfasst:

Tagespass – ruhige Arbeitsplätze für konzentriertes Arbeiten, tageweise buchbar. Besprechungsraum – für Meetings, Gespräche und Präsentationen, 4 oder 8 Stunden buchbar. Mitgliedschaft – flexibel oder fix, mit Raum für Austausch und neue Impulse. Virtual Office – Geschäftsadresse in Gmunden.

Zusätzlich startet eine Initiative zur Förderung junger Gründer:innen: Ein kostenloser Arbeitsplatz für sechs Monate inklusive Infrastruktur, Besprechungsraum und Community-Zugang wird vergeben.

„Wir möchten junge Gründer:innen fördern, die den Mut haben, Neues zu wagen“, sagt Gründerin Vitalija S. Pascha. „Es geht nicht nur um einen Arbeitsplatz, sondern um Sichtbarkeit, Motivation und Raum fürs Wachstum.“

Rückfragen & Kontakt

co/lab
Vitalija S Pascha
Telefon: 0699 11 34 35 11
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.co-lab-gmunden.at

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