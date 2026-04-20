co/lab Gmunden eröffnet neuen Raum für Arbeit und Begegnung

Gmunden (OTS) -

Das co/lab verbindet einen hochwertigen Coworking-Bereich mit flexibel nutzbaren Räumen und Formaten. Der Space kann auch stunden- oder tageweise gebucht werden. Das Angebot umfasst:

Tagespass – ruhige Arbeitsplätze für konzentriertes Arbeiten, tageweise buchbar. Besprechungsraum – für Meetings, Gespräche und Präsentationen, 4 oder 8 Stunden buchbar. Mitgliedschaft – flexibel oder fix, mit Raum für Austausch und neue Impulse. Virtual Office – Geschäftsadresse in Gmunden.

Zusätzlich startet eine Initiative zur Förderung junger Gründer:innen: Ein kostenloser Arbeitsplatz für sechs Monate inklusive Infrastruktur, Besprechungsraum und Community-Zugang wird vergeben.

„Wir möchten junge Gründer:innen fördern, die den Mut haben, Neues zu wagen“, sagt Gründerin Vitalija S. Pascha. „Es geht nicht nur um einen Arbeitsplatz, sondern um Sichtbarkeit, Motivation und Raum fürs Wachstum.“