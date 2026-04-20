  • 20.04.2026, 09:01:01
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Die Gleichbehandlungsanwaltschaft betont: „Jede NGO, so auch ZARA, ist ein wichtiges Puzzleteil“

Viele österreichische NGOs sind aktuell von finanziellen Kürzungen betroffen. Die Gleichbehandlungsanwaltschaft beobachtet diese Kürzungen mit großer Sorge.

Wien (OTS) - 

Die Gleichbehandlungsanwaltschaft stützt sich in ihrer Vernetzung stark auf zivilgesellschaftliche Organisationen. Sie dienen als Brückenbauer:innen zu verschiedenen Zielgruppen und bedienen viele Themen von hoher Relevanz – sie sind somit wesentlich für eine funktionierende Demokratie. So ist ZARA – Zivilcourage und Antirassismus-Arbeit eine unabdingbare Ressource für Menschen, die von Hass im Netz und Rassismus betroffen sind.

Umso besorgter nimmt die Gleichbehandlungsanwaltschaft deswegen die aktuellen Entwicklungen wahr. „NGOs sind von großer Bedeutung, wenn es darum geht, Betroffenen einen Zugang zum Recht zu schaffen. Sie beraten, sie unterstützen, sie klären auf. Jede einzelne NGO ist ein wichtiges Puzzleteil in der Bekämpfung von Diskriminierung“, unterstreicht Sandra Konstatzky, Leiterin der Gleichbehandlungsanwaltschaft.

Erst Ende März hat die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) einen Bericht über die Funktion der Zivilgesellschaft für eine funktionierende Demokratie veröffentlicht, der diese Sorgen teilt. Sie kommt darin zum Schluss, dass zivilgesellschaftlichen Organisationen eine zentrale Rolle im Umgang mit gesellschaftspolitischen Herausforderungen und bei der Einhaltung von Grundrechten zukommt. Gleichzeitig verzeichnet die FRA einen Anstieg von Angriffen, rechtlichen Hürden und mangelnder finanzieller Unterstützung von zivilgesellschaftlichen Organisationen.

Rückfragen & Kontakt

Gleichbehandlungsanwaltschaft Österreich
Leopold-Moses-Gasse 4/1/2, 1020 Wien
Sandra Konstatzky (Leiterin der Gleichbehandlungsanwaltschaft)
+43 1 532 02 44
[email protected]

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