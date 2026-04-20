Danube Private University wächst weiter: Ausbau in Studium, Lehre und Forschung

Wiener Neustadt/Krems (OTS) -

Mit der Veröffentlichung des aktuellen Jahresberichts zeigt die Danube Private University (DPU) eine klare Entwicklung: Die Universität wächst in allen zentralen Bereichen und baut ihre Position als moderner, international vernetzter Hochschul- und Forschungsstandort konsequent weiter aus.

Lehre: Zwei starke Studienrichtungen – Humanmedizin und Zahnmedizin

Die DPU setzt gezielt auf den Ausbau ihrer medizinischen Studienangebote und positioniert sich mit Humanmedizin und Zahnmedizin als leistungsstarker Ausbildungsstandort.

Im Bereich Humanmedizin steht insbesondere die praxisnahe Ausbildung im Fokus: Durch die enge Kooperation mit der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur (NÖ LGA) sowie einem breiten Netzwerk nationaler und internationaler Klinikpartner werden Studierende frühzeitig in den klinischen Alltag eingebunden und optimal auf ihre berufliche Zukunft vorbereitet. Zu den zentralen Partnerinstitutionen zählen unter anderem die Universitätskliniken Wiener Neustadt, Neunkirchen und Hochegg sowie weitere renommierte Krankenanstalten in Österreich und Deutschland.

Gleichzeitig bildet die Zahnmedizin eine traditionsreiche und innovative zweite Säule der Universität. Hier verbindet die DPU fundierte Ausbildung mit modernen Spezialisierungen und zukunftsorientierten Weiterbildungsangeboten – etwa im Bereich Künstliche Intelligenz in der Zahnmedizin, Digital Dentistry und orale Chirurgie.

Ergänzt wird das Studienportfolio durch neue Programme wie den PhD-Studiengang „Precision and Personalized Medicine“, der die akademische Nachwuchsförderung stärkt und die Verbindung von Lehre und Forschung weiter vertieft.

Forschung: Innovation, internationale Partnerschaften und starke Drittmittelbasis

Die DPU verbindet ihre Studienangebote eng mit aktueller Forschung und schafft so ein Umfeld, in dem wissenschaftliche Erkenntnisse direkt in die Ausbildung einfließen.

Mit 36 laufenden geförderten Forschungsprojekten und allein im Berichtszeitraum eingeworbenen Fördergeldern von über 2,2 Millionen Euro für zehn Projekte zeigt sich eine deutliche Dynamik im Forschungsbereich. Besonders erfolgreich war die Einwerbung von drei EFRE-Projekten, ergänzt durch Förderungen der FFG, des FWF, der EU, der GFF Niederösterreich, des OeAD sowie weiterer Landesprogramme.

Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung ist die Forschungsinitiative „Personalised Medicine Enabled by Artificial Intelligence & Intelligent Sensing Systems (PI-SENS)”, die als strategisches Dach für mehrere interdisziplinäre Forschungsschwerpunkte dient. Diese reichen von medizinischer Bildanalyse und Biosensorik bis zu Patient*innensicherheit, digitaler Gesundheit und KI-gestützter Diagnostik.

Auch international ist die DPU stark positioniert: Im Berichtszeitraum wurden 27 vollständige EU-Anträge, insbesondere im Rahmen von Horizon Europe, eingereicht. Das beantragte Gesamtvolumen liegt bei über 130 Millionen Euro, wobei allein das beantragte DPU-Budget bereits mehr als sieben Millionen Euro umfasst (mittlerweile wurden bereits zwei Projekte genehmigt, vier weitere Projekte befinden sich in der 2. Evaluationsphase). Diese Pipeline stärkt die langfristige Forschungs- und Finanzierungsstrategie der Universität erheblich.

Zu den internationalen Kooperationspartnern zählen unter anderem die University of Cambridge, die Charité Berlin, die University of Sydney, das Technion Israel Institute of Technology, die Shanghai Jiao Tong University School of Medicine sowie das Austrian Institute of Technology (AIT). Insgesamt verfügt die DPU mittlerweile über rund 60 institutionell verankerte Forschungskooperationen weltweit.

Auch die wissenschaftliche Leistung entwickelt sich positiv: Mit 194 Publikationen wurde ein neuer Höchstwert erreicht. Besonders bemerkenswert ist die Qualität der Veröffentlichungen in hochrangigen internationalen Fachjournalen, was die steigende internationale Sichtbarkeit der DPU zusätzlich stärkt.

Studierendenzahlen: Dynamische Entwicklung in der Humanmedizin

Die konsequente Weiterentwicklung der Studienangebote zeigt Wirkung: Die Danube Private University verzeichnet eine kontinuierlich steigende Zahl an Studierenden. Im aktuellen Berichtsjahr studieren bereits mehr als 1.300 ordentliche Studierende an der Universität.

Während die Zahnmedizin als etablierter Kernbereich konstant auf hohem Niveau bleibt, zeigt sich im Bereich Humanmedizin eine besonders starke Dynamik: Die Studierendenzahlen wurden in den vergangenen Jahren mehr als verdoppelt und liegen im Bachelorstudium mittlerweile bei über 360 Studierenden.

Diese Entwicklung unterstreicht die wachsende Attraktivität der DPU als Studienstandort – insbesondere durch die Kombination aus moderner Lehre, praxisnaher Ausbildung, klinischer Vernetzung und internationaler Forschungsexzellenz.

Mitarbeiter*innen: Ausbau stärkt Qualität und Entwicklung

Mit dem steigenden Bedarf in Lehre und Forschung wächst auch das Team der DPU kontinuierlich. Die Universität investiert gezielt in den Ausbau ihrer personellen Ressourcen und schafft stabile Rahmenbedingungen für Qualität und Innovation.

Durch strukturierte Karrierewege, PhD-Programme, Qualifizierungsvereinbarungen und gezielte Fördermaßnahmen stärkt die DPU ihre Position als attraktiver Arbeitgeber im wissenschaftlichen Bereich. Gleichzeitig schafft die zunehmende Drittmittelfinanzierung zusätzliche Perspektiven für Nachwuchswissenschaftler*innen und internationale Forschungskarrieren.

Fazit: Ganzheitliches Wachstum und klare Zukunftsstrategie

Die Danube Private University zeigt mit ihrer aktuellen Entwicklung eine klare strategische Ausrichtung: Wachstum in allen Bereichen – getragen von starker Lehre, exzellenter Forschung, internationaler Vernetzung und einer soliden Drittmittelstrategie.

„Unser Ziel ist es, die DPU als führenden Ausbildungs- und Forschungsstandort im medizinischen Bereich weiter zu etablieren. Das Wachstum in der Humanmedizin, die Stärke der Zahnmedizin und die hohe Dynamik in der Forschung zeigen, dass wir diesen Weg konsequent weiterverfolgen. Mit den kommenden Studiengängen in den Bereichen Psychologie und Psychotherapie werden wir einen weiteren Schritt hin zu einer umfassenden Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften konsequent weitergehen“, so DPU-Direktor Robert Wagner, MA.

Damit positioniert sich die DPU erfolgreich als moderne Privatuniversität im nationalen und internationalen Hochschulraum.

Den detaillierten Jahresbericht finden Sie unter https://www.dp-uni.ac.at/de/universitaet/jahresberichte