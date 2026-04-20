Aviso: Einladung zum juristischen Fachabend zu verfassungs- und grundrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit § 43a Schulunterrichtsgesetz

Wien (OTS) -

Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) lädt zu einem juristischen Fachabend ein, der sich mit aktuellen verfassungs- und grundrechtlichen Fragestellungen im Kontext der Novellierung des Schulunterrichtsgesetzes befasst.

Im Fokus der Veranstaltung stehen insbesondere die Änderungen des § 43a SchUG sowie das sogenannte Kopftuchverbot für Schülerinnen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr. Im Rahmen des Abends wird ein verfassungsrechtliches Gutachten vorgestellt und zur fachlichen Diskussion gestellt.

Ziel der Veranstaltung ist es, einen Raum für eine fundierte, differenzierte und sachorientierte Auseinandersetzung mit den aufgeworfenen, rechtlich als auch gesellschaftlich relevanten Fragestellungen zu schaffen.

Hinweis: Die Teilnahme ist nach vorheriger Anmeldung möglich. Medienvertreterinnen und -vertreter werden gebeten, sich vorab unter [email protected] anzumelden.

Termin: Montag, 20. April 2026, 18:00 Uhr

Ort: VHS Urania, Uraniastraße 1, 1010 Wien