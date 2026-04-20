  • 20.04.2026, 08:15:03
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wean hean 2026 feiert das Wienerlied zwischen Heurigenbank und Musikverein

Ab 21. April hört man beim Wienerliedfestival des Wiener Volksliedwerks wieder, wie lebendig, frech und vielfältig das Wienerlied klingt.

Das Wienerlied gehört zur Identität der Stadt Wien und das Festival wean hean beweist dieses Jahr mit neuer Kraft, dass diese Tradition lebendig und vielschichtig ist: Es verbindet Lebensfreude und Warmherzigkeit mit beeindruckender musikalischer Breite und Qualität – ein Festival, das die ganze Stadt umarmt

Veronica Kaup-Hasler

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Wien (OTS) - 

Die Festivaleröffnung „OWA jetzt!“ findet dieses Jahr, am 21. April, wieder im frisch renovierten Jugendstiltheater am Otto-Wagner-Areal statt. Mit dabei sind „Die Goas“, das Volksmusikprojekt der Attwenger, das Quartett Holzer-Stippich-Kovačić, die Studierenden von „Wean schbüün“ der mdw sowie ein großes Publikumssingen mit Herbert Zotti und Coco Banholzer. Der Eintritt ist frei.

Vergnügen und Kultur für alle Menschen in Wien

Das Wienerlied gehört zur Identität der Stadt Wien und das Festival wean hean beweist dieses Jahr mit neuer Kraft, dass diese Tradition lebendig und vielschichtig ist: Es verbindet Lebensfreude und Warmherzigkeit mit beeindruckender musikalischer Breite und Qualität – ein Festival, das die ganze Stadt umarmt", erläutert Veronica Kaup-Hasler, amtsführende Stadträtin für Kultur und Wissenschaft in Wien, den Charakter des Festivals.

Bei wean hean wollen wir die Menschen mit der Musik der Stadt vergnügen und ihnen etwas über die Geschichte dieser Stadt erzählen“, beschreibt Herbert Zotti, der langjährige Vorsitzende des Wiener Volksliedwerks und Mitinitiator des Festivals, dessen Ausrichtung.

Vielfalt der Künstler:innen und der Klänge

Im Rahmen der Festivaleröffnung wird Zotti den Vorsitz des Wiener Volksliedwerks an Helmut T. Stippich übergeben. Der Musiker, Arrangeur und Kenner der Wienerlied-Szene gestaltet das Festival 2026 mit.
Im Rahmen des Festivals entstehen stets auch neue Formationen, wie etwa das neu gegründete Wean Hean-Orchester. “Mit Musikerinnen und Musikern aus unterschiedlichen Genres bringen wir die Vielfalt der Wiener Musik zum Klingen und spannen auch bei der 26. Auflage des Festivals einen breiten musikalischen Bogen vom Heurigen in den Konzertsaal”, so Stippich.

Eröffnung Wienerliedfestival wean hean 2026

Datum: 21.04.2026, 18:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: OWA - Otto Wagner Areal (Jugendstiltheater)
Baumgartner Höhe 1
1140 Wien
Österreich

URL: https://www.weanhean.at

Programm wean hean 2026

wean hean – DAS Wienerliedfestival – ist die bedeutendste Plattform für die Vielfalt der Wienerliedszene. wean hean findet 2026 vom 21. April bis zum 12. Mai statt.

Rückfragen & Kontakt

wean hean - DAS Wienerliedfestival / Wiener Volksliedwerk

Mag. Edith Michaeler, M.A.

Telefon: 01 416 23 66
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.weanhean.at

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[Dienstag, 21.04.2026, 18:00]

wean hean c/o Wiener Volksliedwerk

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